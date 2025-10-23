“A Fazenda 17”: Briga com Rayane deixa Saory ameaçada em votação, aponta enquete

Chegou o dia mais temido pelos roceiros em “A Fazenda 17”. Nesta quinta-feira (23/10), Nizam Hayek, Saory Cardoso ou Támires Assîs podem deixar o reality show sem o prêmio milionário. O resultado oficial será revelado ao vivo por Adriane Galisteu, mas a parcial da votação na enquete do portal LeoDias já indica quem deve se despedir de Itapecerica da Serra.

Tâmires é a mais votada para ser salva pelo público do LeoDias, com 39% dos votos, mantendo a liderança no favoritismo. Logo atrás vem Nizam, com 36%, enquanto Saory aparece em posição delicada, somando 24% dos votos. Apesar de não representar rejeição, o resultado indica que a peoa pode deixar o programa ainda hoje. Em números absolutos, Nizam registrou 21.149 votos, Saory 14.281 e Tâmires 23.003, até o fechamento desta matéria. Vale lembrar que apenas os votos computados no site oficial da Record são válidos para definir quem continua no jogo, e nesta etapa da competição o público vota para salvar o participante.

Como foi a formação da 5ª Roça:

Saory acabou no temido banquinho após a indicação de Matheus Martins, em uma clara jogada de vingança do fazendeiro. Na semana anterior, Matheus caiu na 5ª Roça justamente depois que a amiga o deixou sobrar no “Resta Um”. O modelo não engoliu a atitude e considerou a postura de Saory uma traição: “Me senti traído por uma pessoa que considerava amiga”, justificou.

Na votação, Nizam recebeu 11 indicações e puxou Michelle da Baia para a Roça. Tâmires acabou sobrando no “Resta Um” e impediu Nizam de disputar a Prova do Fazendeiro. A melhor na disputa foi Michelle, que venceu e garantiu sua permanência no jogo.

Trajetória com embates:

Durante sua trajetória no programa, Saory protagonizou fortes embates com Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, em meio a barracos e trocas de acusações. Uma das brigas mais marcantes ocorreu quando Rayane levantou a blusa e mostrou os seios cobertos por adesivos, após ser acusada por Saory de “andar peladona” diante dos homens da casa. Além disso, a ex-namorada do ator Marcelo Novaes também já se desentendeu com Wallas em outras ocasiões.