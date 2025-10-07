“A Fazenda 17”: Carol Lekker abandona grupo e peões traçam novas estratégias

A madrugada desta terça-feira (7/10) em “A Fazenda 17” foi marcada por intensas conversas sobre a próxima formação da Roça. Os peões discutiram possíveis votos, o “Resta Um” e até quem ainda consideram aliados. No meio das estratégias, Carol Lekker decidiu abandonar o “Grupo Total” após divergências nas escolhas de voto. A edição de segunda-feira (6/10) também exibiu a dinâmica de apontamentos que agitou o fim de semana, com destaque para o embate entre Gaby Spanic e Fernando Sampaio. Confira os principais momentos:

Fernando é desmentido no VAR da Record

Durante a dinâmica de domingo (5/10), Fernando acusou Gaby Spanic de dizer que estava passando fome dentro de “A Fazenda 17”. No entanto, a edição de segunda-feira (6/10) exibiu um VT provando que a atriz venezuelana dizia a verdade — ela afirmou justamente o contrário, que não brigaria por comida.

Fernando e Carol comentam sobre Gaby Spanic

Em conversa sobre a rivalidade entre Fernando e Gaby, Carol aconselhou o ator a deixar o conflito de lado, considerando a situação “muito emocional”. Fernando concordou, mas ironizou dizendo que Gaby deveria se candidatar a vereadora na Venezuela por ser “dramática”.

Saory critica tática de Fernando

Saory observou que a estratégia de Fernando de se aproximar dos colegas para ouvir conversas sobre o jogo tem incomodado. Segundo ela, o ator costuma disfarçar as intenções brincando com Carol para conseguir informações.

Carol sai do “Grupo Total”

Reunida com os integrantes do “Grupo Total” na Casa da Árvore, Carol anunciou que deixaria o grupo por discordar das opiniões. “Aqui é um jogo e só uma pessoa vai ganhar… Estou cansada também”, afirmou. Ela disse ainda querer liberdade para votar em quem desejar, sem seguir decisões coletivas. A influenciadora revelou também que considera Dudu Camargo “muito falso”, o que reforçou sua decisão.

Dudu comenta saída de Carol

Em papo com Yoná na cozinha, Dudu afirmou que Carol deixou o grupo porque ninguém aceitou votar em Gui. Yoná resumiu: “Ninguém quis comprar a pauta dela”.

Aliança com Wallas

Durante a conversa sobre o “Resta Um”, Carol garantiu a Wallas que o salvaria na dinâmica: “A Kathy falou que me salva, se ela me salvar eu te salvo”.

Matheus e Duda analisam a Roça

Matheus contou que se ofereceu para sobrar no “Resta Um” porque acreditava na união do grupo, mas que não fará mais isso por quem não quer jogar junto. Ele também afirmou que salvaria Duda e comentou acreditar que os dois deixaram de ser prioridade para Carol.

Plano de votos

Shia revelou a Fernando que, caso Rayane o indique, ele não votará em Yoná, nem em Tàmires. Segundo ele, Toninho, Mesquita e Creo também não votarão em Tàmires e devem dividir votos entre si.

Carol comenta sobre a final

Confiante, Carol declarou que acredita em sua presença na final, mas não pretende “carregar” ninguém: “Eu já estou me preparando para uma possível final, e não quero ninguém nas minhas costas”.