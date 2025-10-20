A Fazenda 17: casada, Michelle Barros choca ao assumir paixão por Shia

O domingo (19/10) em A Fazenda 17 foi marcado por emoções à flor da pele. Após a desistência de Gaby Spanic, que culminou em gritos, desabafos e até um tapa no rosto de uma aliada, a atenção se voltou para os desdobramentos da dinâmica entre os peões. E foi Michelle Barros quem acabou roubando os holofotes ao falar abertamente sobre sua paixão por Shia Phoenix.
“O Brasil já sabe que eu tenho sentimentos pelo Shia, eu já expus isso pro Brasil… eu senti as conversas de bastidor e porque a gente já não consegue mais esconder mesmo, de fato”, disse Michelle, que é casada.
Apesar da conexão emocional, a peoa deixou claro que há limites no confinamento. “Não teremos nada a não ser nossa relação de amizade até que a gente saia daqui e resolva tudo, o que só ocorrerá em Dezembro”, explicou, reforçando que o vínculo é mútuo, mas contido pelo respeito às situações fora do reality.
Michelle também abriu detalhes sobre sua vida pessoal: “Ninguém sabe da minha história, ninguém sabe do meu relacionamento, ninguém sabe de nada. Eu me separei e voltei, separei e voltei, me desfiz de bens, e hoje a gente vive mais como irmão do que qualquer coisa”.
Shia, por sua vez, confirmou estar comprometido fora do programa. O casal definiu que a relação romântica no confinamento será suspensa até dezembro, quando ambos poderão lidar com suas questões externas.
Veja o vídeo:
Mi abriu seu coração para o elenco e para o Brasil em relação aos seus sentimentos pelo @oficialshia …#TeamMB #AFazenda17 pic.twitter.com/oJaDpZaPiF
— Michelle Barros (@michelle_barros) October 20, 2025