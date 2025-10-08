“A Fazenda 17”: decepções e formação de roça movimentam reality na madrugada desta quarta (8)

A formação da roça em “A Fazenda 17” começou na edição de terça-feira (7/10). Em mais uma noite tensa, os peões enfrentaram votação aberta, e a Fazendeira Rayane Figliuzzi decidiu indicar Carol Lekker. O “Resta Um” foi bem polêmico, e o Poder do Lampião causou uma grande reviravolta que definiu a berlinda. Veja como tudo aconteceu!

Como foi o início da formação da Roça

Após Rayane indicar Carol, os peões votaram, e Yoná foi quem mais recebeu votos da casa, ocupando o segundo banquinho. Em seguida, ela puxou Gui.

“Resta Um”

Mesquita usou o Poder do Lampião para imunizar Fernando, Shia e Saory, impedindo que eles fossem opções no “Resta Um”. Com isso, a dinâmica seguiu sem esses peões na disputa. No fim, quem sobrou foi Dudu Camargo, completando o quarto banquinho.

Quem vai competir na “Prova do Fazendeiro”?

Agora, Carol, Yoná e Dudu disputarão o chapéu mais cobiçado da Fazenda na “Prova do Fazendeiro”. Gui foi vetado por Dudu. A prova acontece nesta quarta-feira (8/10) e no final o trio da Roça estará completo.

Dudu questiona escolhas de Mesquita

Após o ao vivo, Dudu teve uma conversa séria com Mesquita e quis saber por que o participante salvou Fernando, mesmo após tantas polêmicas e brigas envolvendo o ator dentro da casa. O multiesportista explicou que quis dar uma segunda chance ao colega.

Mais tarde, em conversa com Saory, Dudu desabafou: “A decepção maior dessa Roça foi Mesquita. Ele não foi leal ao Fabiano.”

Gaby Spanic confronta Mesquita

Além de Dudu, Gaby Spanic também teve uma conversa franca com Mesquita, cara a cara. Ela quis entender o motivo de o peão ter salvo Fernando no “Resta Um” e reforçou que se sentiu vulnerável com o comportamento dele. Mesquita prometeu que, se o ator voltasse a tratar a atriz mal, tomaria uma atitude.

Gui e Carol fazem as pazes

Durante o programa ao vivo, Gui se desculpou com Carol por tê-la chamado de garota de programa. Os dois voltaram a se falar normalmente. “Tenho que pegar esse Fazendeiro aí pra ver o que que dá”, disse Carol a Gui enquanto os peões conversavam após se reconciliarem.