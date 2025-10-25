25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

“A Fazenda 17”: Dudu Camargo afirma ter visto Shia e Michelle fazendo sexo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“a-fazenda-17”:-dudu-camargo-afirma-ter-visto-shia-e-michelle-fazendo-sexo

O clima esquentou em “A Fazenda 17”! Neste sábado (25/10), o apresentador Dudu Camargo afirmou que o ator Shia Phoenix e a jornalista Michelle Barros tiveram relações íntimas no reality e percorreu a casa comentando o momento assim que flagrou o casal.

O comunicador compartilhou a informação discretamente com os outros participantes: “O Shia transando com a Michele”, afirmou. Em seguida, o grupo correu para o quarto na tentativa de flagrar o casal: “É que pararam, tu tinha que ver. Tu perdeu, tava com o pé assim. Demoraram”, comentou.

Veja as fotos

Reprodução X
“A Fazenda”: Dudu Camargo afirma ter visto Shia e Michelle fazendo sexoReprodução X
Reprodução X
“A Fazenda”: Dudu Camargo afirma ter visto Shia e Michelle fazendo sexoReprodução X
Reprodução X
“A Fazenda”: Dudu Camargo afirma ter visto Shia e Michelle fazendo sexoReprodução X

Leia Também

Horas antes, Shia e Michele se beijaram e trocaram declarações. O romance tem gerado críticas nas redes sociais, já que ambos têm parceiros fora do reality show da Record.

“Que bom ter você aqui”, disse o ator embaixo do edredom com a comunicadora, que respondeu: “Que bom que eu te encontrei aqui. Que incrível”.O romance entre os dois começou nas últimas semanas. Michelle, inclusive, já havia revelado ter sentimentos por Shia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost