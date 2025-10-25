“a-fazenda-17”:-dudu-camargo-afirma-ter-visto-shia-e-michelle-fazendo-sexo

O clima esquentou em “A Fazenda 17”! Neste sábado (25/10), o apresentador Dudu Camargo afirmou que o ator Shia Phoenix e a jornalista Michelle Barros tiveram relações íntimas no reality e percorreu a casa comentando o momento assim que flagrou o casal.

O comunicador compartilhou a informação discretamente com os outros participantes: “O Shia transando com a Michele”, afirmou. Em seguida, o grupo correu para o quarto na tentativa de flagrar o casal: “É que pararam, tu tinha que ver. Tu perdeu, tava com o pé assim. Demoraram”, comentou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia “A Fazenda”: Dudu Camargo afirma ter visto Shia e Michelle fazendo sexo Reprodução X “A Fazenda”: Dudu Camargo afirma ter visto Shia e Michelle fazendo sexo Reprodução X “A Fazenda”: Dudu Camargo afirma ter visto Shia e Michelle fazendo sexo Reprodução X Voltar

Próximo

Horas antes, Shia e Michele se beijaram e trocaram declarações. O romance tem gerado críticas nas redes sociais, já que ambos têm parceiros fora do reality show da Record.

“Que bom ter você aqui”, disse o ator embaixo do edredom com a comunicadora, que respondeu: “Que bom que eu te encontrei aqui. Que incrível”.O romance entre os dois começou nas últimas semanas. Michelle, inclusive, já havia revelado ter sentimentos por Shia.