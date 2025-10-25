a-fazenda-17:-dudu-diz-que-flagrou-michelle-barros-e-shia-transando

Michelle Barros e Shia Phoenix protagonizaram uma noite de muita intimidade na madrugada deste sábado (25/10) em A Fazenda 17. Além de finalmente darem o primeiro beijo no reality rural, o casal também atrapalhou a noite de sono de alguns peões com o barulho que fizeram debaixo do cobertor.

O clima entre a ex-jornalista da Globo e o galã de novelas bíblicas durou até a manhã. Ao ver a cena, Dudu Camargo logo correu para contar a notícia aos demais participantes.

“O Shia transando com a Michele”, afirmou, correndo para tentar avisar ao resto dos peões. “É que pararam, tu tinha que ver. Tu perdeu, tava com o pé assim. Demoraram”, comentou.

Michelle Barros e Shia conversam antes da festa

Michelle Barros e Shia não resistem e se beijam após festa

Michelle Barros e Shia Phoenix em A Fazenda se beijam e se declaram um para o outro

Michelle Barros faz pedido ousado para Shia e web reage: “Enredo”

Michelle Barros e Shia estão em clima de romance na sede de A Fazenda 17

Shia se surpreende com pedido ousado de Michelle Barros

Michelle Barros e Shia Phoenix trocam intimidades na piscina em A Fazenda

Michelle Barros e Shia Phoenix

Dudu Camargo afirma ter flagrado sexo entre Michelle Barros e Shia Phoenix

Ao longo desta semana, Michelle e Shia têm causado polêmicas entre os espectadores do reality rural. Afinal a jornalista, que é casada fora da atração, já se declarou diversas vezes para o ator, além de trocar beijos, carícias e causar ereções no participante.

Os internautas, porém, não acreditam que a paixão seja recíproca. “Ele odiou ela ter explanado tudo, para ele era melhor a ‘novelinha’ do jeito que estava antes”, comentou uma.