“A Fazenda 17”: edição revela a verdade com o VAR e deixa peões em saia justa

A edição de segunda-feira (13/10) de “A Fazenda 17” mostrou tudo o que rolou na “Dinâmica de Apontamento” do domingo (12/10) , com direito a flashbacks no famoso VAR, esclarecendo falas dos peões. As tretas, claro, também tiveram destaque no programa.

Edição comprova acusações de Carol contra Duda

Durante a “lavação de roupa suja”, Carol acusou Duda de ter falado mal de Matheus. “Ela metia o pau nele, falava que era só pra passar o tempo”, afirmou. O VAR confirmou: a edição mostrou Duda dizendo a Dudu que estava com Matheus porque “não tinha nada pra fazer”.

VAR em Carol!

Na mesma dinâmica, Carol acusou Tamires de ter falado do seu cabelo. No entanto, o VAR mostrou o que realmente foi dito pela Cunhã no closet: “Às vezes a pessoa é infeliz com o que é e fica jogando na cara dos outros. Sai fora, mano. Tá infeliz com aparência e não sei o quê…”. Ou seja, nada de fala direta sobre o cabelo da Miss Bumbum, como Carol afirmou, querendo acusar a colega de racismo.

Edição desmente Saory

Outro momento de destaque foi o flashback que desmentiu Saory. Ela havia dito que Rayane mandou que ela “fizesse o trato da vaca” dizendo “faz que eu tô mandando”. A edição, porém, mostrou que Rayane apenas pediu mais atenção e orientou que a colega lesse o manual do reality.

Carol e Kathy falam sobre o Top 3

Na madrugada desta terça-feira (14/10), Carol e Kathy conversaram sobre suas estratégias e expectativas para a Roça.

“Como a tendência é piorar, a gente já tem que ficar preparada pro que vem por aí. Você é a pessoa que eu quero caminhar até onde não tiver como”, disse Kathy.

Carol respondeu confiante: “A gente vai, filha. Presta atenção, que a gente nem vai precisar se votar, porque a gente vai formar o Top 3. Depois vai ser só aquela coisa do voto pra ganhar.”

Dudu e Wallas especulam Roça

Em uma conversa longa, o Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, e Wallas especularam possíveis nomes para a próxima Roça. Os citados foram Fernando, Nizam, Tamires e Martina. Wallas sugeriu que Dudu indicasse Nizam, enquanto o cantor, com o poder do Lampião, colocaria Fernando na berlinda.