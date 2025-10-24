24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

“A Fazenda 17”: eliminação de Nizam gera brigas, acusações e quebras de aliança

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“a-fazenda-17”:-eliminacao-de-nizam-gera-brigas,-acusacoes-e-quebras-de-alianca

A madrugada desta quinta-feira (23/10) em “A Fazenda 17” foi tudo, menos tranquila. Após a eliminação de Nizam, que deixou o reality com apenas 18,57% dos votos em uma roça disputada contra Saory e Tàmires, o clima na sede mudou. A saída do peão mexeu com o emocional dos participantes, reconfigurou alianças e trouxe à tona sentimentos que estavam guardados.

Nizam é eliminado do reality

Nizam deixou “A Fazenda 17” após receber 18,57% dos votos do público para permanecer no reality da Record. O peão, que também teve uma passagem curta pelo BBB24, disputava a roça contra Saory e Tàmires, mas acabou sendo o menos votado para continuar na competição. A eliminação de Nizam encerra uma semana intensa no confinamento, marcada por brigas, estratégias e alianças rompidas.

Veja as fotos

Carol X Saory
Carol X Saory
Polêmica sobre comida e esclarecimento de sua passagem
Polêmica sobre comida e esclarecimento de sua passagem
Yoná têm surto de ciúmes com Dudu por conta de Tàmires
Yoná têm surto de ciúmes com Dudu por conta de Tàmires
Nizam é eliminado do reality
Nizam é eliminado do reality

Leia Também

Carol X Saory

Carol e Saory protagonizaram uma briga tensa na sede após a eliminação da semana. Irritada, Carol disparou que não é “palhaça para dar palco” e acusou Saory de ter falado mal dela mesmo depois de ter recebido seu apoio na roça. Aos gritos, Carol afirmou que sempre se posiciona e não vai “deitar para ninguém”, acusando Saory de ser falsa e de agir por conveniência com outros peões, como Duda, Yoná e Tàmires.

Polêmica sobre comida

Em conversa com o apresentador, Lucas Selfie, Nizam rebateu as críticas de Yoná sobre a divisão dos alimentos na casa. Segundo ele, a comida era acessível a todos os peões. “A comida estava disponível para todo mundo. Era só fazer também. Além disso, durante a entrevista, o ex-peão afirmou que entrou no reality para mostrar sua essência e sinceridade. Após ler tweets de fãs divididos entre sua saíde e permanência, Nizam disse estar em paz com sua trajetória dentro do programa.

Yoná têm surto de ciúmes com Dudu por conta de Tàmires

A noite foi marcada por uma forte discussão entre Yoná e Tàmires. Irritada, Yoná acusou Dudu de dar destaque e “protagonismo” a Tàmires, chegando a ironizar: “Quer dar o prêmio pra ela? Assina logo com a Record”. Em seguida, chamou a peoa de trapaceira e afirmou que ela vem difamando pessoas dentro do próprio grupo. Tàmires tentou se aproximar para esclarecer o mal-entendido, mas Yoná se recusou a conversar, dizendo que a rival só a salvou por estratégia de jogo. A tensão aumentou quando Tàmires rebateu, dizendo que o comportamento agressivo de Yoná era um problema dela, deixando o clima entre as duas ainda mais pesado na sede.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost