“A Fazenda 17”: eliminação de Nizam gera brigas, acusações e quebras de aliança

A madrugada desta quinta-feira (23/10) em “A Fazenda 17” foi tudo, menos tranquila. Após a eliminação de Nizam, que deixou o reality com apenas 18,57% dos votos em uma roça disputada contra Saory e Tàmires, o clima na sede mudou. A saída do peão mexeu com o emocional dos participantes, reconfigurou alianças e trouxe à tona sentimentos que estavam guardados.

Nizam é eliminado do reality

Nizam deixou “A Fazenda 17” após receber 18,57% dos votos do público para permanecer no reality da Record. O peão, que também teve uma passagem curta pelo BBB24, disputava a roça contra Saory e Tàmires, mas acabou sendo o menos votado para continuar na competição. A eliminação de Nizam encerra uma semana intensa no confinamento, marcada por brigas, estratégias e alianças rompidas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carol X Saory Polêmica sobre comida e esclarecimento de sua passagem Yoná têm surto de ciúmes com Dudu por conta de Tàmires Nizam é eliminado do reality Voltar

Próximo

Carol X Saory

Carol e Saory protagonizaram uma briga tensa na sede após a eliminação da semana. Irritada, Carol disparou que não é “palhaça para dar palco” e acusou Saory de ter falado mal dela mesmo depois de ter recebido seu apoio na roça. Aos gritos, Carol afirmou que sempre se posiciona e não vai “deitar para ninguém”, acusando Saory de ser falsa e de agir por conveniência com outros peões, como Duda, Yoná e Tàmires.

Polêmica sobre comida

Em conversa com o apresentador, Lucas Selfie, Nizam rebateu as críticas de Yoná sobre a divisão dos alimentos na casa. Segundo ele, a comida era acessível a todos os peões. “A comida estava disponível para todo mundo. Era só fazer também. Além disso, durante a entrevista, o ex-peão afirmou que entrou no reality para mostrar sua essência e sinceridade. Após ler tweets de fãs divididos entre sua saíde e permanência, Nizam disse estar em paz com sua trajetória dentro do programa.

Yoná têm surto de ciúmes com Dudu por conta de Tàmires

A noite foi marcada por uma forte discussão entre Yoná e Tàmires. Irritada, Yoná acusou Dudu de dar destaque e “protagonismo” a Tàmires, chegando a ironizar: “Quer dar o prêmio pra ela? Assina logo com a Record”. Em seguida, chamou a peoa de trapaceira e afirmou que ela vem difamando pessoas dentro do próprio grupo. Tàmires tentou se aproximar para esclarecer o mal-entendido, mas Yoná se recusou a conversar, dizendo que a rival só a salvou por estratégia de jogo. A tensão aumentou quando Tàmires rebateu, dizendo que o comportamento agressivo de Yoná era um problema dela, deixando o clima entre as duas ainda mais pesado na sede.