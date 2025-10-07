07/10/2025
A Fazenda 17: enquete mostra quem sai entre Carol Lekker, Dudu, Gui e Yoná

A formação da terceira roça de A Fazenda 17, da Record TV, começou na noite de terça-feira (7/10). Guilherme Boury garantiu o primeiro lugar na berlinda, enquanto Dudu Camargo, Carol Lekker e Yoná Sousa disputam a Prova do Fazendeiro — quem vencer se livra da eliminação.

O resultado oficial será divulgado apenas na quinta (9/10), mas a enquete do Notícias da TV, do UOL, já revela o favorito do público para continuar no reality. Dudu Camargo lidera com 46,65% dos votos, seguido por Guilherme Boury (24,57%), Carolina Lekker (17,87%) e Yoná Sousa (10,92%). Com o menor índice, Yoná aparece como a provável eliminada da semana.

Vale lembrar que, antes da eliminação, os peões ainda encaram a Prova do Fazendeiro nesta quarta (8/10). Com exceção de Guilherme que foi vetado por Dudu, na roça após sobrar no Resta Um.

