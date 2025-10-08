08/10/2025
A Fazenda 17: enquete mostra roça acirrada entre Yoná, Guilherme e Carol

A terceira roça de A Fazenda 17, da Record TV, já está formada. Dudu Camargo venceu a Prova do Fazendeiro, enquanto Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa estão oficialmente na berlinda.

Com votação aciradíssima, a Enquete UOL indica quem será o provável eliminado por décimos: Guilherme.

Isso porque o peão está apenas 1% atrás na votação, comparado com Carol e Yoná, que estão com 33% da preferência do público para permanecer no reality da Record. Guilherme tem 32%.

