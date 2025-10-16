16/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

A Fazenda 17. Enquete mostra votação acirrada entre dois peões: veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-fazenda-17.-enquete-mostra-votacao-acirrada-entre-dois-peoes:-veja

Faltam poucas horas para a quarta eliminação de A Fazenda 17. Yoná, Rayane e Fernando disputam a permanência no reality da Record, após uma semana tensa, de muitas tretas.

A Enquete UOL já aponta qual dos peões da Roça deve levar a pior: Fernando, que às 21h10 desta quinta-feira (16/10) somava apenas 25,% dos votos da prévia para permanecer no programa.

Leia também

O participante, contudo, ainda pode se recuperar, já que a votação ficou acirrada ao longo desta quinta. Rayane vem logo atrás de Fernando, com 30% dos votos da enquete.

A única que respira aliviada é Yoná, preferida do público para permanecer em A Fazenda 17 com 43,39% dos votos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost