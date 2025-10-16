A Fazenda 17. Enquete mostra votação acirrada entre dois peões: veja

Faltam poucas horas para a quarta eliminação de A Fazenda 17. Yoná, Rayane e Fernando disputam a permanência no reality da Record, após uma semana tensa, de muitas tretas.

A Enquete UOL já aponta qual dos peões da Roça deve levar a pior: Fernando, que às 21h10 desta quinta-feira (16/10) somava apenas 25,% dos votos da prévia para permanecer no programa.

O participante, contudo, ainda pode se recuperar, já que a votação ficou acirrada ao longo desta quinta. Rayane vem logo atrás de Fernando, com 30% dos votos da enquete.

A única que respira aliviada é Yoná, preferida do público para permanecer em A Fazenda 17 com 43,39% dos votos.