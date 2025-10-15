15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

A Fazenda 17: enquete revela quem sai entre Fernando, Rayane e Yoná

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-fazenda-17:-enquete-revela-quem-sai-entre-fernando,-rayane-e-yona

A quarta roça de A Fazenda 17 está formada com Fernando, Rayane e Yoná. A berlinda foi definida após Matheus vencer a Prova do Fazendeiro.

O resultado só será anunciado na noite desta quinta-feira (16/10), mas a Enquete UOL já aponta quem será o provável eliminado.

Leia também

Às 00h desta quinta-feira, Yoná era a preferida do público para permanecer no reality, com 64% dos votos da enquete, seguida de Rayane, com 28,5%. Fernando aparece como o preferido para deixar o reality da Record, com apenas 7% dos votos na prévia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost