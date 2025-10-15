A Fazenda 17: enquete revela quem sai entre Fernando, Rayane e Yoná

A quarta roça de A Fazenda 17 está formada com Fernando, Rayane e Yoná. A berlinda foi definida após Matheus vencer a Prova do Fazendeiro.
O resultado só será anunciado na noite desta quinta-feira (16/10), mas a Enquete UOL já aponta quem será o provável eliminado.
Leia também
-
Enquete A Fazenda 17: participante dispara e deve sair na 3ª roça
-
A Fazenda 17: suposta traição de participante ganha novo desdobramento
-
A Fazenda 17: Dudu Camargo se descuida com roupão e exibe parte íntima
Às 00h desta quinta-feira, Yoná era a preferida do público para permanecer no reality, com 64% dos votos da enquete, seguida de Rayane, com 28,5%. Fernando aparece como o preferido para deixar o reality da Record, com apenas 7% dos votos na prévia.