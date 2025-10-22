a-fazenda-17:-enquete-revela-quem-sai-entre-nizam,-tamires-e-saory

A Roça desta semana de A Fazenda 17 está definida: Nizam, Tamires e Saory estão na berlinda e vão disputar a permanência no reality da Record. O resultado será oficializado nesta quinta (23/10) mas a Enquete UOL já indica o provável resultado.

Às 23h37 de quarta-feira, a enquete apontava Saory como a preferida do público para permanecer em A Fazenda 17, com 58% dos votos da prévia, que questiona quem o público quer que permaneça na atração. Tamires aparecia em segundo lugar, com 23%. Já Nizam registrava apenas com 18%, posicionando-se como o provável eliminado da semana.

Prova do Fazendeiro

A Roça foi definida após a Prova do Fazendeiro, da qual Michelle saiu vencedora. A vitória da jornalista, que vive um affair com Shia, foi bastante comemorada na sede de A Fazenda 17. Nas enquetes anteriores à prova, ela aparecia como preferida para deixar o reality. Ou seja, com a vitória, o público terá que direcionar os votos dela a outro participante.