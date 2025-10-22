22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

A Fazenda 17: enquete revela quem sai entre Nizam, Tamires e Saory

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-fazenda-17:-enquete-revela-quem-sai-entre-nizam,-tamires-e-saory

A Roça desta semana de A Fazenda 17 está definida: Nizam, Tamires e Saory estão na berlinda e vão disputar a permanência no reality da Record. O resultado será oficializado nesta quinta (23/10) mas a Enquete UOL já indica o provável resultado.

Às 23h37 de quarta-feira, a enquete apontava Saory como a preferida do público para permanecer em A Fazenda 17, com 58% dos votos da prévia, que questiona quem o público quer que permaneça na atração. Tamires aparecia em segundo lugar, com 23%. Já Nizam registrava apenas com 18%, posicionando-se como o provável eliminado da semana.

Leia também

Prova do Fazendeiro

A Roça foi definida após a Prova do Fazendeiro, da qual Michelle saiu vencedora. A vitória da jornalista, que vive um affair com Shia, foi bastante comemorada na sede de A Fazenda 17. Nas enquetes anteriores à prova, ela aparecia como preferida para deixar o reality. Ou seja, com a vitória, o público terá que direcionar os votos dela a outro participante.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost