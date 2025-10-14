A Fazenda 17. Enquete revela quem sai: Matheus, Ray, Yoná ou Fernando

A quarta Roça de A Fazenda 17 começou a ser definida nesta terça-feira (14/10). Matheus, Rayane e Yoná e Fernando estão na berlinda.

A definição do eliminado ainda depende do resultado da Prova do Fazendeiro desta quarta (15/10), mas a Enquete UOL já indica quem tem mais chances de levar a pior no cenário atual.

Vale lembrar que Fernando já está na Roça e não participa da prova em que um dos componentes pode escapar.

Às 00h23 desta quarta, Yoná tinha preferência do público para permanecer no reality, com 38% dos votos na prévia. Matheus vem logo em seguida, com 29%. Rayane tem 24%. Já Fernando, indicado por Dudu, e com vaga garantida na Roça, soma apenas 8% dos votos na enquete e aparece como o provável eliminado.