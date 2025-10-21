a-fazenda-17.-enquete-revela-quem-sai:-saory,-nizam,-michelle-ou-tamires

A quinta Roça de A Fazenda 17 começou a ser definida nesta terça-feira (21/10). Nizam já está na berlinda, enquanto Saory, Tamires e Michelle disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (22/10).

O resultado da prova definirá oficialmente quem segue na Roça, mas a enquete do Notícias da TV, do UOL, já indica qual peão corre mais riscos de ser eliminado.

Às 00h30 desta quarta-feira (22/10), a enquete apontava Michelle Barros como a participante mais ameaçada de deixar A Fazenda 17, com apenas 8,76% dos votos. A prévia questiona o usuário sobre quem ele quer que fique no reality da Record.

Fora de risco apareciam Nizam Hayek, liderando a preferência do público com 35,28%, seguido por Tamires Assis (29,44%) e Saory Cardoso (26,52%).