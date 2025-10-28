a-fazenda-17.-enquete-revela-quem-sai:-will,-creo,-fabiano-ou-toninho

Mais uma Roça de A Fazenda 17 começou a se desenhar nessa terça-feira (28/10). Will já está garantido na berlinda, enquanto Creo, Fabiano e Toninho disputam nesta quarta (29/10) a Prova do Fazendeiro, que define quem se livra da votação popular. A enquete do UOL, porém, já antecipa o cenário e indica quem deve ser o próximo eliminado do reality.
Com base na prévia da enquete do Notícias da TV, do UOL, William Guimarães lidera a preferência do público, com cerca de 50% dos votos para continuar em A Fazenda 17. Toninho Tornado aparece em segundo lugar, com 22,3%, seguido por Creo Kellab, que soma 18,3%. Já Fabiano Moraes tem o menor índice de apoio, com apenas 9,45% — o que o coloca como o mais ameaçado de deixar o reality nesta 6ª Roça.