16/10/2025
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
A Fazenda 17: equipe de Tamires pede ação da produção após briga

Uma intensa discussão entre Tamires Assis e Martina Sanzi agitou o confinamento de A Fazenda 17 na noite desta quinta-feira (16/10), obrigando a produção a intervir para impedir que a situação evoluísse para agressão física.

A confusão teve início quando Martina entrou no quarto batendo tampas de panela para acordar os colegas de confinamento, provocando Tamires e outros participantes.

A troca de insultos escalou rapidamente, com as duas se enfrentando e chegando a jogar produtos de higiene pessoal uma na direção da outra.

Equipe de Tamires emitiu nota

Diante do episódio, a equipe de Tamires enviou uma nota exclusiva à coluna, repudiando qualquer ato de violência e ressaltando a postura da participante.

“Enquanto equipe da Tamires Assis, manifestamos nosso total repúdio a qualquer ato de violência, seja física, verbal ou psicológica. Tamires tem se mostrado resiliente diante de situações que ultrapassam os limites do jogo, mas o episódio mais recente deixou evidente que a violência não pode ser normalizada ou tratada como entretenimento. O respeito deve ser a base de qualquer convivência, dentro ou fora de um programa de televisão”, declarou a nota.

A advogada responsável pela assessoria jurídica da modelo, Carolina Moraes Estrela, reforçou a necessidade de ação por parte da produção:

“A violência, em qualquer contexto, é inaceitável. O confinamento não pode servir de pretexto para atitudes que coloquem em risco a integridade física ou psicológica de outra pessoa. É fundamental que a produção do programa trate o caso com a gravidade que ele exige, garantindo que a integridade da Tamires seja preservada e que medidas adequadas sejam tomadas”.

Tamires e Martina.

Tamires é natural de Manaus e é guia do Boi Vermelho e Branco e uma das mais cotadas para assumir o lugar de Isabelle como cunhã-poranga do Boi Garantido. Ela já passou por seletivas para ocupar o posto em 2025

“Decisão dele”, afirma Tamires Assis após levar “bolo” de Davi

Dessa vez, o novo affair do campeão do BBB 24 seria Tamires Assis, dançarina de bumbá e apontada como sósia de Isabelle Nogueira

Destacou importância de impor limites

A equipe encerra a nota reafirmando a importância de limites claros dentro do reality: “Confiamos que a direção de A Fazenda tomará as providências necessárias, assegurando que o ambiente de convivência siga pautado pelo respeito e pela segurança de todos os participantes. Reafirmamos nosso compromisso com o diálogo, a empatia e o respeito, mas também com a necessidade de impor limites quando esses valores são colocados à prova”.

🚨 TRETA!!! A descontrolada Martina jogou creme no rosto da Tamires.

Além disso, houve uma agressão, Martina deu um tapa na mão da Tamires.

Será que a direção vai passar pano de novo?#AFazenda #AFazenda17 pic.twitter.com/w6sFhOTpRg

— нαɗвαƖƖα. #AFazenda17 (@hadtuiita) October 16, 2025

A produção mandando Támires e Martina separarem imediatamente. pic.twitter.com/aEJzhVt4y3

— Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) October 16, 2025

