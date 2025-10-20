20/10/2025
A Fazenda 17: “Estamos apaixonados”, diz Shia após anúncio de Michelle

Durante a dinâmica de apontamentos realizada nesse domingo (19/10), em A Fazenda 17, da Record, Michelle Barros surpreendeu os colegas de confinamento ao expor publicamente seus sentimentos por Shia.

A jornalista afirmou que a revelação não era novidade para o público, mas que sentiu necessidade de esclarecer a situação dentro da casa.

Leia também

Sentimentos expostos

“O Brasil já sabe que eu tenho sentimentos pelo Shia. Expus isso para o Brasil e não vi necessidade de expor para a casa porque não devo satisfação a vocês”, declarou Michelle, explicando que decidiu se manifestar após perceber comentários entre os participantes.

“Decidi expor porque eu senti as conversas de bastidores e porque a gente não consegue mais esconder.”

Mesmo admitindo o envolvimento, Michelle deixou claro que pretende manter os limites durante o confinamento.

“Em respeito ao relacionamento que tenho fora e ao que ele tem, decidimos que não teremos nada a não ser nossa relação de amizade até que a gente saia daqui e resolva tudo. Sim, temos sentimentos mútuos. Sim, estamos envolvidos”, afirmou.

O clima entre os dois já vinha chamando a atenção dos peões desde a última festa, quando o comportamento próximo entre Michelle e Shia gerou comentários.

Alguns participantes chegaram a apontar que o ator estaria “sufocando” a jornalista pela convivência intensa.

Apaixonados, mas discretos

Durante sua vez de falar na mesma dinâmica, Shia confirmou o envolvimento e reforçou o carinho que sente por Michelle.

“Acho que a Michelle falou tudo. Aqui eu continuo atrás do prêmio para ajudar minha família, só que encontrei vários amigos, galera que vou levar aqui dentro e fora encontrei uma pessoa excepcional que também vamos caminhar aqui dentro e o quanto a gente quiser lá fora”, disse.

O ator ainda se dirigiu aos demais peões para reafirmar o sentimento entre eles: “É sobre isso. O país já sabia, é um programa de exposição. A gente já vinha sendo exposto anteriormente, mas acho que ficou claro para vocês. Eu e Michelle temos sentimentos mútuos, estamos apaixonados, o que vocês quiserem dar de nomenclatura”, afirmou antes de abraçar a jornalista.

🚨AGORA: Michelle conta para todos que ela e Shia compartilham sentimento um pelo outro: “Em respeito ao relacionamento que tenho fora e ao que ele tem, decidimos que não teremos nada a não ser nossa relação de amizade.” #AFazenda

pic.twitter.com/aQlSNow3XQ

— Dantas (@Dantinhas) October 20, 2025

Shia sobre Michele: “O país já sabia, mas acho que ficou claro para vocês. Temos sentimentos mútuos, estamos apaixonados ou o que vocês quiserem dar de nomenclatura” #AFazenda pic.twitter.com/lFEJpHd9N9

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 20, 2025

