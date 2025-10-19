“A Fazenda 17”: Gaby Spanic dá tapa no rosto de Tàmires e anuncia desistência

A atriz Gaby Spanic anunciou a desistência de “A Fazenda 17” após agredir Tàmires Assîs, neste domingo (19/10). A venezuelana apontou a aliada para a dinâmica chamada “O Convite da Fazenda”, em referência a alguém que “deveria se apresentar ao jogo”. Ela, no entanto, aproveitou o espaço para discursar sobre as humilhações contra a Cunhã.

A ex-estrela de “A Ursupadora” denunciou a gravidade das polêmicas envolvendo a manauara: “Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tàmires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor — obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência”, iniciou.

Spanic pediu que a manauara devolvesse a agressão, mas não obteve sucesso. A atriz anunciou a saída do reality show da Record neste domingo (19/10).

“Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam, seja homem com homem ou com mulher. […] O público que assiste não é tonto. Estou cansada de de muito kikiki. Não gosto”, continuou Gaby.

Em meio ao protesto, a atriz atingiu o rosto de Tàmires e pediu para que ela devolvesse a agressão, mas a manauara se manteve em silêncio, imóvel e não reagiu. Em seguida, outros participantes pediram a expulsão de Spanic, que anunciou a desistência: “Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!”, desabafou, antes de deixar a sede do reality rural.

A venezuelana deixa a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões após 34 dias de confinamento. A expulsão foi confirmada por Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”. Neste domingo (19/10), no X, o antigo Twitter, ele escreveu: “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”.