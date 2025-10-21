A Fazenda 17: Gaby Spanic diz se está arrependida de tapa em Tamires

Gaby Spanic falou pela primeira vez nesta terça-feira (21/10) sobre a saída dela de A Fazenda 17. A atriz venezuelana, conhecida pelo papel de Usorpadora, decidiu por dar um tapa no rosto de Tamires Assis para demonstrar o descontentamento com o ambiente do reality e anunciou a saída dela do programa.

Em entrevista ao programa Selfie Service, Gaby Spanic comentou sobre a decisão de sair do reality e deu detalhes sobre o que a fez tomar a atitude de dar o tapa em Tamires.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

“Única maneira”, diz Gaby Spanic sobre tapa no rosto de Tamires

Record/Reprodução 2 de 6

Gaby Spanic falou sobre sua expulsão de A Fazenda 17

Record/Reprodução 3 de 6

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet. 4 de 6

Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e anuncia saída de A Fazenda 17

Reprodução/X 5 de 6

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet. 6 de 6

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.

Questionada sobre o apresentador, Gaby revelou que não se arrependeu da atitude que tomou e reafirmou que fez tudo após um planejamento. “Não me arrependo. Eu planejei”, afirmou ela.

Leia também

Mais cedo, Gaby também participou do programa Hoje em Dia, da Record, e deu detalhes sobre como premeditou a agressão à colega. Ela também confirmou que sabia que a atitude causaria a expulsão, mesmo que não tivesse decidido por sair.

“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência — nem para a Tàmires, nem para mim!”, afirmou ela.

Durante o programa, Tamires foi alvo de cuspes e ataques verbais de outras participantes e também de violências de Fernando. Essas ações fizeram com que Gaby chegasse ao limite e decidisse por sair do programa.

“Eu não aguentava mais violência. Eu acho que a minha equipe, que vou apoiar até o final, também tem direito de jogar limpo. Eles estavam jogando muito sujo”, complementou.