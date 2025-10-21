21/10/2025
A Fazenda 17: Gaby Spanic diz se está arrependida de tapa em Tamires
A Fazenda 17: Gaby Spanic diz se está arrependida de tapa em Tamires

Escrito por Metrópoles
Gaby Spanic falou pela primeira vez nesta terça-feira (21/10) sobre a saída dela de A Fazenda 17. A atriz venezuelana, conhecida pelo papel de Usorpadora, decidiu por dar um tapa no rosto de Tamires Assis para demonstrar o descontentamento com o ambiente do reality e anunciou a saída dela do programa.

Em entrevista ao programa Selfie Service, Gaby Spanic comentou sobre a decisão de sair do reality e deu detalhes sobre o que a fez tomar a atitude de dar o tapa em Tamires.

Questionada sobre o apresentador, Gaby revelou que não se arrependeu da atitude que tomou e reafirmou que fez tudo após um planejamento. “Não me arrependo. Eu planejei”, afirmou ela.

Mais cedo, Gaby também participou do programa Hoje em Dia, da Record, e deu detalhes sobre como premeditou a agressão à colega. Ela também confirmou que sabia que a atitude causaria a expulsão, mesmo que não tivesse decidido por sair.

“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência — nem para a Tàmires, nem para mim!”, afirmou ela.

Durante o programa, Tamires foi alvo de cuspes e ataques verbais de outras participantes e também de violências de Fernando. Essas ações fizeram com que Gaby chegasse ao limite e decidisse por sair do programa.

“Eu não aguentava mais violência. Eu acho que a minha equipe, que vou apoiar até o final, também tem direito de jogar limpo. Eles estavam jogando muito sujo”, complementou.

