“a-fazenda-17”:-matheus-e-mesquita-protagonizam-barraco-por-causa-de-almofadas

O clima em “A Fazenda 17” está pegando fogo e nesta segunda-feira (14/10) não foi diferente! Desta vez, Matheus Martins e Luiz Otávio Mesquita colocaram mais fogo no feno no reality da Record. A confusão começou por um motivo inusitado, depois que Matheus mexeu nas almofadas que Mesquita usava como um saco de pancadas, e o barraco foi cara a cara com provocações e ameaças.

Para quem não conhece, o filho de Otávio Mesquita é lutador e tem até títulos no esporte. Para continuar treinando durante o confinamento, ele improvisou um saco de pancadas usando almofadas do sofá amarradas a um poste, assim conseguiria treinar seus socos sem se machucar. Mas quem não gostou nada dessa história de treinos foi Matheus.

Depois de protagonizarem uma rivalidade e se aclamarem, o modelo voltou a provocar e desamarrou as tiras que seguravam as almofadas no poste. Quando percebeu, Mesquita foi tirar satisfação e chamou o loiro de “lixo do caralh”. Matheus respondeu ao insulto com deboche e começou a provocar: “Quer me beijar?”, disparou repetidamente.

O lutador ameaçou caso o modelo colocasse “a mão em suas coisas”. Foi aí que Matheus respondeu dizendo que as almofadas não eram dele: “Coloca que eu tiro de novo”, avisou. Mesquita anunciou que a guerra estava declarada: “Quer guerra vai ter. Eu tava de boa. Você foi fazer pra provocar, não queria me irritar? Conseguiu”, disparou, deixando claro que os próximos dias prometem tensão entre ele e o peão.