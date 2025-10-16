“A Fazenda 17”: Matheus Martins vence a “Prova do Fazendeiro” e escapa da Roça

16/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
“a-fazenda-17”:-matheus-martins-vence-a-“prova-do-fazendeiro”-e-escapa-da-roca

Matheus Martins garantiu o chapéu de Fazendeiro em um reinado inédito na noite desta quarta-feira (15/10), em “A Fazenda 17”. Ele sucede Dudu Camargo e agora assume o comando do jogo por uma semana. Com a vitória, o peão escapou da Roça, enquanto Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi se juntaram a Fernando Sampaio na berlinda. Agora, cabe ao público decidir quem continua na disputa pelo prêmio milionário do reality da Record.

O peão havia sobrado no “Resta Um” e quase foi para a berlinda, mas escapou de forma triunfal, conquistando o chapéu pela primeira vez. Yoná foi a mais votada da casa e Rayane, a peoa puxada da Baia. Fernando foi indicado pelo fazendeiro anterior, Dudu, e nem participou da prova porque foi vetado por Matheus.

Veja as fotos

Como foi a prova?

No cenário, cada peão foi representado por um freezer, onde guardou produtos selecionados. Quem se saiu bem nas perguntas feitas pela apresentadora ganhou o direito de retirar da geladeira do adversário um dos congelados. Cada alimento a menos no freezer representou uma chance a mais de sair da disputa.

Se a resposta fosse errada, o jogador precisava retirar um produto do freezer do adversário. O peão que ficou com ao menos um produto específico se tornou o novo Fazendeiro. Yoná foi a primeira eliminada, e Matheus desbancou Rayane.

