a-fazenda-17:-michelle-barros-choca-com-proposta-ousada-para-shia

Shia Phoenix sobreviveu à última Roça em A Fazenda 17 e, assim, dá passos cada vez mais largos no romance com Michelle Barros. A ex-repórter da Globo é casada e chocou os espectadores da edição ao assumir que está apaixonada pelo ator de novelas bíblicas.

O “casal”, porém, ainda se segura nas demonstrações públicas de afeto. Mas, nesta sexta-feira (24/10), a jornalista revelou que está prestes a ceder às tentações. “Posso te pedir um beijo hoje?”, propôs Michelle a Shia enquanto estavam sozinhos na cozinha.

Shia se surpreende com pedido ousado de Michelle Barros

Michelle Bastos e Shia Phoenix trocam intimidades na piscina em A Fazenda

Shia e Michelle

Michelle Barros e Shia Phoenix.

Shia e Michelle Barros.

Michelle Barros

“Será? No meio da pista?”, respondeu o ator surpreso, mostrando desconforto com a situação. Nas redes sociais, os espectadores se questionam se a paixão está acabando ou se Shia ficou chateado por ter perdido a principal estratégia para crescer no reality rural.

“Ele odiou ela ter explanado tudo, para ele era melhor a ‘novelinha’ do jeito que estava antes”, comentou uma internauta. “Olha ela querendo um beijo, e ele se esquivando. Estou começando a acreditar nos rumores de que ele está realmente usando ela”, sugeriu outra.

Veja o momento do pedido de Michelle: