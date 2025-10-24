24/10/2025
Universo POP
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos

A Fazenda 17: Michelle Barros choca com proposta ousada para Shia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-fazenda-17:-michelle-barros-choca-com-proposta-ousada-para-shia

Shia Phoenix sobreviveu à última Roça em A Fazenda 17 e, assim, dá passos cada vez mais largos no romance com Michelle Barros. A ex-repórter da Globo é casada e chocou os espectadores da edição ao assumir que está apaixonada pelo ator de novelas bíblicas.

O “casal”, porém, ainda se segura nas demonstrações públicas de afeto. Mas, nesta sexta-feira (24/10), a jornalista revelou que está prestes a ceder às tentações. “Posso te pedir um beijo hoje?”, propôs Michelle a Shia enquanto estavam sozinhos na cozinha.

Leia também

6 imagensMichelle Bastos e Shia Phoenix trocam intimidades na piscina em A FazendaShia e MichelleMichelle Barros e Shia Phoenix.Shia e Michelle Barros.Michelle BarrosFechar modal.1 de 6

Shia se surpreende com pedido ousado de Michelle Barros

Reprodução/Record2 de 6

Michelle Bastos e Shia Phoenix trocam intimidades na piscina em A Fazenda

Reprodução/Record3 de 6

Shia e Michelle

Reprodução/Record TV4 de 6

Michelle Barros e Shia Phoenix.

Reprodução/Internet.5 de 6

Shia e Michelle Barros.

Reprodução/Internet.6 de 6

Michelle Barros

Reprodução/TV Globo

“Será? No meio da pista?”, respondeu o ator surpreso, mostrando desconforto com a situação. Nas redes sociais, os espectadores se questionam se a paixão está acabando ou se Shia ficou chateado por ter perdido a principal estratégia para crescer no reality rural.

“Ele odiou ela ter explanado tudo, para ele era melhor a ‘novelinha’ do jeito que estava antes”, comentou uma internauta. “Olha ela querendo um beijo, e ele se esquivando. Estou começando a acreditar nos rumores de que ele está realmente usando ela”, sugeriu outra.

Veja o momento do pedido de Michelle:

🎬Credits:
(TV RECORD //RECORD PLUS)#Afazenda
💋 Michelle: “Posso te pedir um beijo hoje na festa?”

Shia: “Será? No meio da pista?”

Michelle: “Será?”

Shia: “Dia 18, gente.”

Michelle: “Dia 18 de Dezembro.” pic.twitter.com/YGKnYpYszF

— 𝓔𝓾 ✍ (@Eu_simplesment) October 24, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost