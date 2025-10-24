a-fazenda-17:-michelle-barros-choca-com-proposta-ousada-para-shia

Shia Phoenix sobreviveu à última Roça em A Fazenda 17 e, assim, dá passos cada vez mais largos no romance com Michelle Barros. A ex-repórter da Globo é casada e chocou os espectadores da edição ao assumir que está apaixonada pelo ator de novelas bíblicas.
O “casal”, porém, ainda se segura nas demonstrações públicas de afeto. Mas, nesta sexta-feira (24/10), a jornalista revelou que está prestes a ceder às tentações. “Posso te pedir um beijo hoje?”, propôs Michelle a Shia enquanto estavam sozinhos na cozinha.
“Será? No meio da pista?”, respondeu o ator surpreso, mostrando desconforto com a situação. Nas redes sociais, os espectadores se questionam se a paixão está acabando ou se Shia ficou chateado por ter perdido a principal estratégia para crescer no reality rural.
“Ele odiou ela ter explanado tudo, para ele era melhor a ‘novelinha’ do jeito que estava antes”, comentou uma internauta. “Olha ela querendo um beijo, e ele se esquivando. Estou começando a acreditar nos rumores de que ele está realmente usando ela”, sugeriu outra.
Veja o momento do pedido de Michelle:
(TV RECORD //RECORD PLUS)#Afazenda
Michelle: “Posso te pedir um beijo hoje na festa?”
Shia: “Será? No meio da pista?”
Michelle: “Será?”
Shia: “Dia 18, gente.”
Michelle: “Dia 18 de Dezembro.” pic.twitter.com/YGKnYpYszF
— 𝓔𝓾 (@Eu_simplesment) October 24, 2025