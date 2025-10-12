A Fazenda 17: Michelle Barros é casada? Peoa se envolveu com Shia

A Fazenda 17 está pegando fogo! Neste domingo (12/10), Michelle Barros se envolveu em uma polêmica após expôr sentimentos por Shia Phoenix, seu colega de confinamento.

Os dois tiveram uma conversa franca para falar sobre o envolvimento deles no reality show. No fim, eles decidiram colocar um ponto final no romance.

“Mas, tudo bem, por isso que eu decidi falar, porque de fato há um sentimento e ao invés de ficarem supondo eu falei. É melhor, eu prefiro assim”, disse Michelle.

“Você tem essa situação, eu tenho a situação da pessoa que eu tava conhecendo e somos maduros e adultos e nos entendemos. Pelo menos deixamos claro”, respondeu Shia.

“Eu acho que quando a gente assume, o que sente e o que faz, é melhor para lidar com as consequências. Arcarei. É o tipo de coisa que não imaginava, não pretendia, não queria, mas aconteceu”, disparou a jornalista. “Ainda tem o contexto aqui da [Fazenda]. Mas somos adultos o suficiente para encarar, só espero não ter magoado muito”, encerrou.

Michelle Barros é casada?

A conversa entre Michelle Barros e Shia logo repercutiu nas redes sociais. Os internautas levantaram a dúvida de Michelle ser ou não casada.

A jornalista, porém, não está em um casamento. No entanto, assim como Shia, ela já afirmou ter alguém fora do programa da Record.