12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

A Fazenda 17: Michelle Barros é casada? Peoa se envolveu com Shia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-fazenda-17:-michelle-barros-e-casada?-peoa-se-envolveu-com-shia

A Fazenda 17 está pegando fogo! Neste domingo (12/10), Michelle Barros se envolveu em uma polêmica após expôr sentimentos por Shia Phoenix, seu colega de confinamento.

Os dois tiveram uma conversa franca para falar sobre o envolvimento deles no reality show. No fim, eles decidiram colocar um ponto final no romance.

3 imagensMichelle Barros e ShiaMichelle Barros e ShiaFechar modal.1 de 3

Michelle Barros e Shia

Reprodução/Record2 de 3

Michelle Barros e Shia

Reprodução/Record3 de 3

Michelle Barros e Shia

Reprodução/Record

“Mas, tudo bem, por isso que eu decidi falar, porque de fato há um sentimento e ao invés de ficarem supondo eu falei. É melhor, eu prefiro assim”, disse Michelle.

“Você tem essa situação, eu tenho a situação da pessoa que eu tava conhecendo e somos maduros e adultos e nos entendemos. Pelo menos deixamos claro”, respondeu Shia.

Leia também

“Eu acho que quando a gente assume, o que sente e o que faz, é melhor para lidar com as consequências. Arcarei. É o tipo de coisa que não imaginava, não pretendia, não queria, mas aconteceu”, disparou a jornalista. “Ainda tem o contexto aqui da [Fazenda]. Mas somos adultos o suficiente para encarar, só espero não ter magoado muito”, encerrou.

Michelle Barros é casada?

A conversa entre Michelle Barros e Shia logo repercutiu nas redes sociais. Os internautas levantaram a dúvida de Michelle ser ou não casada.

A jornalista, porém, não está em um casamento. No entanto, assim como Shia, ela já afirmou ter alguém fora do programa da Record.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost