A Fazenda 17: Michelle Barros e Shia Phoenix se beijam. Veja

A madrugada de A Fazenda 17 deste sábado (25/10) foi movimentada e ficou marcada pelo primeiro beijo entre Michelle Barros e Shia Phoenix. Os dois estão vivendo um affair dentro do reality e o relacionamento vem sendo muito comentado nas redes sociais, já que Michelle é casada. Ao longo da noite, os dois foram para a cama junto e se declararam um para o outro diretamente, pela primeira vez.

Os dois já tinham trocado carícias, falado abertamente pelos sentimentos que tem um pelo outro, mas não tinham se beijado ainda. O beijo ocorreu enquanto eles estavam deitados juntos e foi seguido por declarações. “Que bom ter você aqui”, disse Shia. “Que bom que eu te encontrei aqui. Que incrível”, afirmou Michelle.

Em meio ao affair, os fãs já esperavam que algo poderia rolar entre os dois ao longo da noite. Pouco antes da festa que antecedeu o beijo, nesta sexta-feira (24/10), a jornalista revelou que estava prestes a ceder às tentações e fez um pedido para Shia. “Posso te pedir um beijo hoje?”, propôs Michelle a Shia enquanto estavam sozinhos na cozinha.

O affair dos dois repercutiu muito nas redes sociais após Michelle Barros admitir que está apaixonada pelo ator Shia Phoenix. A declaração provocou discussões entre o público sobre fidelidade e relacionamentos, já que ambos estão comprometidos fora do programa.

Em entrevista ao Superpop, apresentado por Luciana Gimenez em abril deste ano, Michelle revelou detalhes de sua vida pessoal. Ela vive uma união estável com um homem que prefere se manter fora dos holofotes e passa grande parte do tempo fora do país. A relação, segundo a participante, já enfrenta desafios há algum tempo, mas ainda não foi oficialmente encerrada.

Carioca de 39 anos, Shia Phoenix é um dos galãs das novelas bíblicas da Record, com passagem por produções como Reis, A Rainha da Pérsia e A Vida de Jó. Antes de se envolver com a jornalista, Shia já foi namorado de outra peoa. Em 2023, ele engatou um namoro com a atriz Lidi Lisboa, que participou de A Fazenda 12, em 2020. O término, que ocorreu há poucos meses, gerou polêmica nas redes sociais.

