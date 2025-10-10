“A Fazenda 17”: Nizam chora com eliminação de Gui e Yoná retorna debochando dos peões

A terceira Roça de “A Fazenda 17” foi marcada por fortes emoções e reviravoltas. Guilherme Boury deixou o reality com apenas 22,98% dos votos, enquanto Yoná Sousa retornou vitoriosa e não poupou provocações aos rivais. A eliminação do ator abalou a estratégia de seu grupo, que já começou a recalcular os planos dentro do jogo.

Guilherme Boury é eliminado de “A Fazenda 17”

Guilherme Boury foi o terceiro eliminado de “A Fazenda 17” na noite desta quinta-feira (9/10). O ator deixou o reality show com 22,98% dos votos do público, enquanto Yoná Sousa e Carol Lekker escaparam da Roça e seguem firmes na disputa pelo prêmio milionário.

Guilherme Boury é o terceiro eliminado de "A Fazenda 17"

Yoná volta da Roça e provoca Rayane

De volta à sede após vencer a terceira Roça, Yoná comemorou em grande estilo — e sem economizar nas provocações. Ao entrar no quarto, ela disparou: “Chupa, Piauí! Chupa essa manga! Bota aí todos os seus mutirões, que quem manda é o Brasil. Não é ADM de fulano ou ciclano, não! O Brasil tá vendo!”.

Peões recalculam a rota após a saída de Gui

A eliminação de Guilherme mexeu com a confiança dos aliados. Entre conversas e desabafos, o grupo começou a repensar estratégias para as próximas Roças. Nizam foi direto: “Com quem você hoje, supostamente, gostaria de ir pra Roça?”. Shia respondeu: “Eu não gostaria de ir pra Roça… mas com o Matheus.”

Em seguida, Fabiano opinou: “Matheus, Duda… eu iria com a Duda.” Nizam concordou: “Eu iria com a Duda, talvez.” Shia completou: “Eu iria com Matheus e Duda.” E Fabiano reforçou: “Eu iria tranquilamente.” Em seguida, Nizam alertou: “A Yoná pode fazer a cabeça do Dudu sobre quem indicar, aí eu tô na reta.” Fabiano, no entanto, tentou tranquilizar: “Dudu não cai, não. Ele pensa no entretenimento.”

Carol diz que Duda é falsa

Durante uma conversa com Saory, Carol afirmou que deveria ter mencionado Duda no último apontamento, chamando-a de “falsa”. Saory, por sua vez, respondeu que haverá o momento certo para fazer essa exposição.

Após chorar com a saída de Gui, Nizam traça novos planos

Abalado com a eliminação de Guilherme, Nizam não conteve as lágrimas, mas logo voltou a pensar estrategicamente. Em diálogo com o grupo, o ex-BBB destacou: “Se eu sair, vocês precisam recalcular a rota.”