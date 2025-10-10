10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

“A Fazenda 17”: Nizam chora com eliminação de Gui e Yoná retorna debochando dos peões

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“a-fazenda-17”:-nizam-chora-com-eliminacao-de-gui-e-yona-retorna-debochando-dos-peoes

A terceira Roça de “A Fazenda 17” foi marcada por fortes emoções e reviravoltas. Guilherme Boury deixou o reality com apenas 22,98% dos votos, enquanto Yoná Sousa retornou vitoriosa e não poupou provocações aos rivais. A eliminação do ator abalou a estratégia de seu grupo, que já começou a recalcular os planos dentro do jogo.

Guilherme Boury é eliminado de “A Fazenda 17”

Guilherme Boury foi o terceiro eliminado de “A Fazenda 17” na noite desta quinta-feira (9/10). O ator deixou o reality show com 22,98% dos votos do público, enquanto Yoná Sousa e Carol Lekker escaparam da Roça e seguem firmes na disputa pelo prêmio milionário.

Veja as fotos

Reprodução: Record
“A Fazenda 17”, Nizam chora com saída de Gui e Yoná retorna da Roça cheia de debocheReprodução: Record
Reprodução: Record
“A Fazenda 17”, Nizam chora com saída de Gui e Yoná retorna da Roça cheia de debocheReprodução: Record
Reprodução: Record
“A Fazenda 17”, Nizam chora com saída de Gui e Yoná retorna da Roça cheia de debocheReprodução: Record
Reprodução: Record
Guilherme Boury é o terceiro eliminado de “A Fazenda 17”Reprodução: Record
Reprodução: Record
Guilherme Boury é o terceiro eliminado de “A Fazenda 17”Reprodução: Record

Leia Também

Yoná volta da Roça e provoca Rayane

De volta à sede após vencer a terceira Roça, Yoná comemorou em grande estilo — e sem economizar nas provocações. Ao entrar no quarto, ela disparou: “Chupa, Piauí! Chupa essa manga! Bota aí todos os seus mutirões, que quem manda é o Brasil. Não é ADM de fulano ou ciclano, não! O Brasil tá vendo!”.

Peões recalculam a rota após a saída de Gui

A eliminação de Guilherme mexeu com a confiança dos aliados. Entre conversas e desabafos, o grupo começou a repensar estratégias para as próximas Roças. Nizam foi direto: “Com quem você hoje, supostamente, gostaria de ir pra Roça?”. Shia respondeu: “Eu não gostaria de ir pra Roça… mas com o Matheus.”

Em seguida, Fabiano opinou: “Matheus, Duda… eu iria com a Duda.” Nizam concordou: “Eu iria com a Duda, talvez.” Shia completou: “Eu iria com Matheus e Duda.” E Fabiano reforçou: “Eu iria tranquilamente.” Em seguida, Nizam alertou: “A Yoná pode fazer a cabeça do Dudu sobre quem indicar, aí eu tô na reta.” Fabiano, no entanto, tentou tranquilizar: “Dudu não cai, não. Ele pensa no entretenimento.”

Carol diz que Duda é falsa

Durante uma conversa com Saory, Carol afirmou que deveria ter mencionado Duda no último apontamento, chamando-a de “falsa”. Saory, por sua vez, respondeu que haverá o momento certo para fazer essa exposição.

Após chorar com a saída de Gui, Nizam traça novos planos

Abalado com a eliminação de Guilherme, Nizam não conteve as lágrimas, mas logo voltou a pensar estrategicamente. Em diálogo com o grupo, o ex-BBB destacou: “Se eu sair, vocês precisam recalcular a rota.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost