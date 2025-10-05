a-fazenda-17:-participante-revela-ter-sido-estuprado-aos-oito-anos

O reality rural da Record, A Fazenda 17, exibiu neste domingo (5/10) mais uma dinâmica que esquentou os ânimos entre os peões marcada por discussões acaloradas, desabafos e relatos de abuso sexual.

Na atividade, os participantes precisavam apontar quem, na opinião deles, não está aguentando a pressão do jogo e deveria tocar o sino para deixar a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

O que aconteceu

Como era esperado, a atividade gerou uma série de barracos e até revelações marcantes envolvendo alguns participantes.

Fernanda Sampaio, que vem protagonizando diversas brigas com Gaby Spanic, escolheu a atriz para o “duelo”. Durante a discussão acalorada, o ator questionou o motivo de Gaby ter deixado o reality La Casa dos Famosos, em 2021, insinuando que ela teria sido expulsa do programa.

Em resposta, a eterna Usurpadora negou a expulsão e revelou ter sido vítima de abuso dentro do confinamento, sem entrar em detalhes: “Eu sofri violência. Foi abuso sexual!”, disse emocionada.

Fernando Sampaio expôs abuso na infância

Após o embate, Fernando Sampaio fez uma revelação pessoal, contando também ter sido vítima de abuso na infância:

“Ela disse que eu sou a pior pessoa que ela encontrou na vida dela. A pior pessoa que eu encontrei na minha vida foi um abusador, aos oito anos de idade, que me estuprou. E você não sabe o que é uma pior pessoa na vida, você não sabe. Você não sabe quem eu sou, você não sabe minha história para dizer que eu sou a pior pessoa do mundo.”

O ator acrescentou que nunca destratou nem usou palavras de “baixo calão” contra a atriz. “Da mesma forma que você foi estuprada, eu fui aos oito anos de idade. Quer saber? Então, passar bem, senhora”, declarou.

Veja os vídeos

