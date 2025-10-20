A Fazenda 17: saiba o que a Record fará com Gaby Spanic após polêmica

Uma dinâmica realizada neste domingo (19/10), em A Fazenda 17, deixou o público e os peões surpresos com uma cena protagonizada por Gaby Spanic e Tamires Assis.

Em tom de protesto, a atriz venezuelana deu um tapa no rosto da colega manauara, que vem sendo alvo de uma série de embates violentos dentro do reality rural da Record.

O que irá acontecer com Gaby Spanic

Segundo apuração exclusiva da coluna Fábia Oliveira, após o episódio, Gaby Spanic terá que devolver o cachê recebido por sua participação no programa apresentado por Adriane Galisteu.

Além disso, a atriz precisará pagar uma multa à Record por ter descumprido a regra que proíbe agressões físicas dentro do confinamento.

Entenda o caso

Durante a dinâmica, Gaby chamou Tamires — com quem mantinha uma relação de amizade dentro do jogo — e fez um discurso:

“Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!”, disse.

Ela continuou: “Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam, seja homem com homem ou com mulher. O público que assiste não é tonto. Estou cansada de muito ‘kikiki’. Não gosto! Eu falei com você, Ray, que o circo vai continuar quando aplaudirem os palhaços e para não confiar na palhaça.”

Na sequência, Gaby se aproximou de Tamires, deu um tapa no rosto da participante e pediu para ela revidar. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, questionou.

Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17

Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e anuncia saída de A Fazenda 17

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Peões pediram expulsão

Após o tapa, os demais peões mencionaram a possibilidade de expulsão por agressão. A própria atriz, no entanto, afirmou que deixaria o programa por vontade própria: “Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!”, desabafou.

Tamires chorou muito após o episódio, enquanto alguns aliados de Gaby tentavam convencê-la a permanecer no confinamento.

Diretor confirmou expulsão

Poucas horas depois, Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 17, confirmou a expulsão da atriz nas redes sociais:

“Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”, escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter.

Veja o vídeo