“a-fazenda-17”:-saory-acusa-rayane-de-trair-belo-e-beijar-will-debaixo-das-cobertas

Em uma discussão tensa nesta terça-feira (28/10), Saory Cardoso acusou Rayane Figliuzzi de ter pedido para Will Guimarães formar casal com Martina Sanzi por medo da reação do namorado, Belo. A dentista provocou a rival em “A Fazenda 17”: “Estava ocupado beijando debaixo das cobertas. Belo!”.

A troca de farpas começou quando Rayane afirmou: “Will não quis te beijar, né?”. Em resposta, Saory acusou a influenciadora de tentar disfarçar o interesse no peão ao pedir que ele formasse um casal com Martina. “Eu pedi? Eu não peço nada pra ninguém, não. Todo mundo aqui é maior de dezoito anos. Não mando nem no meu filho de quatro anos”, disparou Rayane.

A ex-namorada do ator Marcello Novaes continuou provocando: “Ficou com medo do pé na bunda”, e completou: “Será que ele [Belo] ainda está com você? Eu acho que não”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Saory coloca namoro de Rayane Figliuzzi e Belo em xeque: “Será que ainda está com você?” Reprodução: Record TV Saory e Rayane brigam em “A Fazenda” Foto/Record Rayane e Saory discutem feio em “A Fazenda”: “Vou colocar cocô nas tuas roupas” A Fazenda Reprodução Instagram @belo Belo e Rayane Figliuzzi Foto: Reprodução/Instagram @belo e @rayfigliuzzi

Voltar

Próximo

A influenciadora não deixou barato e negou as acusações. Quando a colega mencionou o cantor, ela rebateu dizendo que Belo é “muito seguro” e que tem certeza de que o namoro entre eles continua.

Desde o início do programa, Rayane vem sendo acusada por alguns peões, como Saory, de ser próxima demais dos homens da casa, e há especulações de que ela teria se envolvido com Will.

Nesta semana, Rayane completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem de Belo, que costuma ser discreto sobre o relacionamento nas redes sociais: “Parabéns, minha Bela! Saúde, paz e amor”, escreveu o cantor no Instagram, emocionando os fãs do casal.