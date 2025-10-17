17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

“A Fazenda 17”: Treta entre Martina e Tàmires termina em suposta agressão e banho de hidratante

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“a-fazenda-17”:-treta-entre-martina-e-tamires-termina-em-suposta-agressao-e-banho-de-hidratante

Essa quinta-feira (16/10) foi marcada por mais um barraco em “A Fazenda 17” Uma nova briga entre Martina Sanzi e Tàmires Assis agitou a sede do reality e terminou em confusão generalizada. O desentendimento começou com uma provocação, mas rapidamente evoluiu para gritos, empurrões e até uma suposta agressão, situação que só se encerrou após a intervenção da produção. Tudo começou quando Martina passou a bater tampas de panelas pedindo que o público votasse para Rayane Figliuzzi, que está na Roça, permanecer no jogo.

Rayane se juntou à amiga para provocar Tàmires, que não deixou barato. A cunhã-poranga do Boi Garanhão respondeu chamando a ex-participante do “De Férias com o Ex” de “fedida” e “sem talento”, enquanto Martina retrucou dizendo que a peoa tem “bafo”, gritando: “Boca de esgoto! Boca de latrina!”.

Veja as fotos

Reprodução: A Fazenda 17
“A Fazenda 17”: Treta entre Martina e Tàmires termina em suposta agressão e banho de hidratanteReprodução: A Fazenda 17
Reprodução: A Fazenda 17
“A Fazenda 17”: Treta entre Martina e Tàmires termina em suposta agressão e banho de hidratanteReprodução: A Fazenda 17
Reprodução / X: @centralreality
Tàmires durante briga com Fernando em A FazendaReprodução / X: @centralreality
Foto: Reprodução/RecordPlus
Yoná Sousa e Martina SanziFoto: Reprodução/RecordPlus

Leia Também

A confusão escalou quando Tàmires jogou desodorante no rosto de Martina. Em reação, a influenciadora deu um tapa na mão da rival para afastar o produto e, em seguida, devolveu a provocação dando um verdadeiro banho de hidratante em Tàmires.

Por conta do tapa no meio da briga, internautas apontam que houve agressão. Caso a Record confirme o ato como tal, Martina pode ser expulsa do reality comandado por Rodrigo Carelli.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost