Essa quinta-feira (16/10) foi marcada por mais um barraco em “A Fazenda 17” Uma nova briga entre Martina Sanzi e Tàmires Assis agitou a sede do reality e terminou em confusão generalizada. O desentendimento começou com uma provocação, mas rapidamente evoluiu para gritos, empurrões e até uma suposta agressão, situação que só se encerrou após a intervenção da produção. Tudo começou quando Martina passou a bater tampas de panelas pedindo que o público votasse para Rayane Figliuzzi, que está na Roça, permanecer no jogo.

Rayane se juntou à amiga para provocar Tàmires, que não deixou barato. A cunhã-poranga do Boi Garanhão respondeu chamando a ex-participante do “De Férias com o Ex” de “fedida” e “sem talento”, enquanto Martina retrucou dizendo que a peoa tem “bafo”, gritando: “Boca de esgoto! Boca de latrina!”.

"A Fazenda 17": Treta entre Martina e Tàmires termina em suposta agressão e banho de hidratante Reprodução: A Fazenda 17 "A Fazenda 17": Treta entre Martina e Tàmires termina em suposta agressão e banho de hidratante Reprodução: A Fazenda 17 Tàmires durante briga com Fernando em A Fazenda Reprodução / X: @centralreality Yoná Sousa e Martina Sanzi Foto: Reprodução/RecordPlus

A confusão escalou quando Tàmires jogou desodorante no rosto de Martina. Em reação, a influenciadora deu um tapa na mão da rival para afastar o produto e, em seguida, devolveu a provocação dando um verdadeiro banho de hidratante em Tàmires.

Por conta do tapa no meio da briga, internautas apontam que houve agressão. Caso a Record confirme o ato como tal, Martina pode ser expulsa do reality comandado por Rodrigo Carelli.