“A Fazenda 17”: Yoná desaba em lágrimas após polêmica sobre divisão de comida

O clima na sede de “A Fazenda 17” ficou ainda mais tenso nesta sexta-feira (3/10). Michelle Barros assumiu o papel de controlar a cozinha, determinando quem poderia consumir determinados produtos e de que forma seriam utilizados. A advogada Yoná Sousa foi uma das mais afetadas pela situação.

Ao se queixar da divisão dos alimentos, acabou desabando em lágrimas diante de Dudu Camargo: “Não dá, Dudu. Eu não saí da minha casa para passar isso aqui. Isso é uma vergonha para mim”, disse, chorando. O apresentador reagiu, afirmando que o episódio revelava “mais do ser humano” que estava ali, fazendo uma referência à Michelle.

Reprodução: RecordPlus
Yoná Sousa chora e rebate que sofre humilhação na casa por não poder comerReprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Dudu Camargo consola a peoaReprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Créo Kellab se revolta e afirma que Yoná “faz cena”, já que havia comida para todos comeremReprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Michelle Barros foi quem deu início à divisão de comidaReprodução: RecordPlus
Reprodução: Record
Yoná Sousa em “A Fazenda 17”Reprodução: Record

A atitude, que incluiu proibir o uso de um simples vinagre e repreender o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes na hora de montar seu prato, incomodou os colegas e também gerou grande repercussão nas redes sociais. Na internet, a postura de Michelle foi duramente criticada. Usuários da rede social X, antigo Twitter, colocaram o nome da jornalista entre os assuntos mais comentados. “Pegando pavor dessa Michelle Barros”, comentou uma internauta. Outros lembraram que ela chegou a sugerir dividir a comida por porcentagem, levando em conta o tamanho dos grupos, o que gerou ainda mais indignação.

As divergências não se limitaram a Michelle e Yoná. O ator Créo Kellab acusou a colega de “fazer cena” ao chorar, classificando o desabafo como “choro sem lágrima”. Em meio às discussões, ele também se exaltou com a própria advogada, chamando-a de falsa e alegando que ela estaria mentindo diante das câmeras.

Em paralelo, a crise da cozinha trouxe novas tensões sobre a divisão de itens básicos, como o uso de esponjas e panelas. Yoná e Fabiano trocaram ofensas durante a preparação do café da manhã. Outros confinados, como Matheus Martins e Wallas Arrais, apontaram que a rivalidade entre os grupos têm transformado qualquer situação em motivo de conflito.

Nas últimas semanas, a disputa pela comida se tornou uma das principais fontes de atrito na casa. A influenciadora Saory Cardoso, por exemplo, já havia descoberto alimentos escondidos pelo grupo rival e retaliou a atitude de ocultar doces e leite condensado em diferentes cantos da sede.

