“A Fazenda 17”: Yoná inicia revolta na cozinha enquanto Dudu traça próximos passos

A madrugada desta quinta-feira (9/10) foi movimentada em “A Fazenda 17”, com direito a nova liderança, discussões e até revolta na cozinha. Dudu Camargo voltou a brilhar e conquistou novamente o chapéu de Fazendeiro, enquanto a formação da terceira Roça deixou o clima ainda mais tenso entre os peões. Confira os principais acontecimentos das últimas horas no reality rural!

Dudu Camargo vence a “Prova do Fazendeiro”

Na terceira, ele já pode pedir música no “Fantástico”! Dudu Camargo venceu a “Prova do Fazendeiro” na noite de quarta-feira (8/10) e conquistou, pela segunda vez na temporada, o chapéu mais cobiçado da sede. Com isso, escapou da Roça e assume o comando do cercado nos próximos dias.

3ª Roça

Yoná Sousa e Carol Lekker perderam a disputa e se juntaram a Gui Vieira na terceira Roça da temporada. A votação, aberta ao público, vai decidir quem continua na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Gabily e Renata já foram eliminadas.

Yoná se revolta com divisão de alimentos

A rebelião começou! Indignada com a divisão de comida entre os grupos, Yoná desabafou: “Eu vou comer tudo, até o que eu não posso comer, e vou deixar os potes tudo aqui em cima. Bando de miseráveis, nunca vi isso em reality.” Ela chegou a esconder as balanças usadas para pesar os alimentos e disse: “Ninguém vai dividir comida nenhuma amanhã!”. A peoa ainda escondeu uma porção de café em sua nécessaire e comeu castanhas do outro grupo.

Gaby e Carol têm atrito

Gaby Spanic se irritou com Carol após ser chamada de “dramática”. A atriz afirmou que a influenciadora quer que todos comprem suas brigas com Gui, mas mantém amizade com Fernando. Gaby ainda criticou a postura de Carol com o “grupo total”, dizendo que ela perdeu a coerência nas alianças.

Dudu e Tamires discutem as tarefas

Durante conversa sobre a divisão dos afazeres, Dudu perguntou: “Acha que eu coloco o Matheus em algum trato?”

Tamires respondeu: “Ele não faz nada. Se fizer lá, não vai fazer nada aqui. Deixa o pessoal pegar no pé dele pra ele fazer as coisas. Ele é muito preguiçoso.” Ela ainda aconselhou Dudu a não colocar Martina em nenhum trato, dizendo que “ela não merece VT”.