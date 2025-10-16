16/10/2025
A fila andou! Gracyanne Barbosa está namorando João Vicente Castro

O coração de Gracyanne Barbosa tem um novo dono! Um ano e meio após anunciar o fim do casamento com o cantor Belo, a musa fitness está vivendo um novo romance, e o escolhido é ninguém menos que João Vicente de Castro, ator e um dos galãs do remake de “Vale Tudo”, da Globo.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias, o romance está firme e o casal deve anunciar nos próximos dias. Os dois já estariam se conhecendo há alguns meses.

Em setembro, Gracyanne e João Vicente foram vistos chegando juntinhos na festa de aniversário de Luciano Huck, no Rio de Janeiro.

Gracyanne já tinha falado do affair ao portal LeoDias

Em entrevista concedida ao portal LeoDias há mais de 1 mês, Gracyanne chegou a comentar que viveu um affair com um ator, mas que o romance não tinha vingado. De acordo com fontes do portal LeoDias, o ator em questão seria João Vicente de Castro, e que os dois realmente chegaram a se distanciar durante o affair, mas agora reataram firmes e fortes.

“Claro que aparecem caras legais e já até aconteceu de eu estar com uma pessoa bem bacana nesse período”, disse Gracyanne em entrevista a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, no início de setembro deste ano.

Na época, Gracyanne esclareceu que não estava preparada para se entregar em um relacionamento: “Mas eu achei que não estava preparada e achei injusto com essa pessoa entrar em uma relação sem que eu estivesse 100% ali. A gente tem que ter empatia também com a outra pessoa. E não estar ali só para não ficar sozinha, então eu falei: não é o momento. Então agora eu prefiro ficar sozinha”, ressaltou.

A ex-mulher de Belo revelou que o pretendente era um ator: “Esse eu já conhecia, mas revi em gravações, porque ele também é do meio. Mas já é passado. Não chegamos a gravar juntos.”

Ela também contou que o affair não tinha terminado bem: “Se a gente tivesse juntos, quem sabe [falaria]. Mas foi um fim de affair ruim, porque eu sei que magoei essa pessoa por ter sido extremamente honesta. Não teria como falar o nome, já que não ficamos amigos. O ser humano tem um pouco de ego e talvez tenha ferido o dele. Não me arrependo, porque se não for pra me entregar completamente, melhor não estar”, pontuou.

