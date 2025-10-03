03/10/2025
A frase que levou Zé Felipe a ser detonado nas redes sociais

Zé Felipe e Ana Castela estão cada vez mais próximos. Mesmo sem assumir oficialmente o romance, a boiadeira disse que os dois estão felizes, levando a relação com calma e “sem esconder nada”. Já o cantor afirmou estar vivendo um dos melhores momentos da vida, declaração que rendeu críticas nas redes sociais.

Estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível, estou bem. Acho que quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo”, declarou em entrevista.

A fala não repercutiu bem nas redes sociais. Muitos internautas criticaram o tempo do suposto relacionamento e apontaram desrespeito à ex-mulher Virginia, com quem Zé Felipe foi casado por cinco anos. Em maio, os dois anunciaram o divórcio. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O cara teve três filhos mas o momento mas feliz dele é um affair com um garota de 20 anos homem maldito kkkkkkk

— dir by clint eastwood 🇵🇸 (@rayarafenty12) October 3, 2025

Nossa, acho um até desrespeitoso com a mãe dos filhos. Ele terminou um dia desse, o difunto nem esfriou.

— Funcionária fantasma (@cinindependente) October 3, 2025

Teve 3 filhos com a outra e em poucos dias tá vivendo a melhor fase. Isso é ser emocionado ou querer aparecer.

— rapaliga (@gracipalacios) October 3, 2025

A polêmica ganhou força após Zé Felipe e Ana lançarem a parceria romântica Sua Boca Mente nessa quinta-feira (2/10). O casal havia passado dias juntos em viagem pelo Pantanal mato-grossense na última semana.

🚨AGORA: Em um romance com Ana Castela, Zé Felipe afirma estar vivendo a melhor fase da sua vida e que está muito feliz. pic.twitter.com/EUDRookRf9

— CHOQUEI (@choquei) October 3, 2025

