A frase que levou Zé Felipe a ser detonado nas redes sociais

Zé Felipe e Ana Castela estão cada vez mais próximos. Mesmo sem assumir oficialmente o romance, a boiadeira disse que os dois estão felizes, levando a relação com calma e “sem esconder nada”. Já o cantor afirmou estar vivendo um dos melhores momentos da vida, declaração que rendeu críticas nas redes sociais.
“Estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível, estou bem. Acho que quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo”, declarou em entrevista.
A fala não repercutiu bem nas redes sociais. Muitos internautas criticaram o tempo do suposto relacionamento e apontaram desrespeito à ex-mulher Virginia, com quem Zé Felipe foi casado por cinco anos. Em maio, os dois anunciaram o divórcio. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
O cara teve três filhos mas o momento mas feliz dele é um affair com um garota de 20 anos homem maldito kkkkkkk
— dir by clint eastwood (@rayarafenty12) October 3, 2025
Nossa, acho um até desrespeitoso com a mãe dos filhos. Ele terminou um dia desse, o difunto nem esfriou.
— Funcionária fantasma (@cinindependente) October 3, 2025
Teve 3 filhos com a outra e em poucos dias tá vivendo a melhor fase. Isso é ser emocionado ou querer aparecer.
— rapaliga (@gracipalacios) October 3, 2025
A polêmica ganhou força após Zé Felipe e Ana lançarem a parceria romântica Sua Boca Mente nessa quinta-feira (2/10). O casal havia passado dias juntos em viagem pelo Pantanal mato-grossense na última semana.
AGORA: Em um romance com Ana Castela, Zé Felipe afirma estar vivendo a melhor fase da sua vida e que está muito feliz. pic.twitter.com/EUDRookRf9
— CHOQUEI (@choquei) October 3, 2025