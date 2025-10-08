“A gente conversou”, diz Virginia após Vini Jr. ser exposto por modelo

Virginia Fonseca se pronunciou sobre o fim do affair com Vini Jr. após o jogador ser exposto em prints de conversas comprometedoras com outras mulheres, trocadas enquanto ele se relacionava com a influenciadora.
Em entrevista dada do Portal Leo Dias nessa terça-feira (7/10), durante sua chegada ao Rio de Janeiro para o ensaio técnico da escola de samba Grande Rio, onde é rainha de bateria, a apresentadora foi questionada sobre a polêmica.
Confirmou término
“A gente conversou sim, tá tudo certo”, respondeu Virginia ao ser perguntada se havia falado com o atacante depois da divulgação das conversas íntimas com a modelo.
Questionada sobre a reação dele diante da situação, ela desconversou: “Vamos viver”, disse.
No mesmo evento, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Virginia Fonseca confirmou que o breve romance com o jogador chegou ao fim: “Acabou”, afirmou.
Relembre
Durante o bate-papo com Leo Dias, a influenciadora destacou que os dois estavam apenas se conhecendo e que nunca chegaram a ter um relacionamento sério. Mesmo assim, o episódio das mensagens expostas pela modelo Day Magalhães acabou antecipando o término.
“Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, declarou Virginia em mensagem enviada ao jornalista.