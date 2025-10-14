“a-gente-escolheu-viver-isso”,-diz-kalimann-sobre-filha-com-nattan

Rafa Kalimann voltou a falar sobre o relacionamento com o cantor Nattan e revelou revelou detalhes da decisão de dar o primeiro passo para construir uma família, menos de um ano após o início do namoro.

“Foi ele que puxou, sabia? Conversamos sobre esse sonho [de ser mãe]. Falei que estava num momento da vida que desejava muito começar a pensar na gestação. Tenho 32 anos, quero ter outros filhos e estou num momento de trabalho estável. Estou com saúde e energia, quero começar a pensar, mas não foi numa conversa de ‘vamos fazer isso?’, foi mais de abrir o coração sobre fases de vida”, lembrou Rafa em entrevista ao Gshow.

Segundo Rafa, ela já se sentia pronta para a maternidade. “Ele falou que também estava nesse momento, que sonha em ser pai, que também está estável na carreira, muito realizado e ele que sugeriu: ‘vamos ter um filho? Vamos escolher viver isso com todas as responsabilidades, entender juntos? Vamos dar esse passo na nossa vida?’”.

Rafa Kalimann acrescentou: “Quando vem como uma escolha, a responsabilidade fica ainda maior, não foi acontecendo, que também é um caminho, mas a gente escolheu viver isso. A partir dali, a gente começa o processo, fazer exames, fazer esse acompanhamento. Todos os dias, a gente conversava sobre isso para ter certeza e, sim, vamos nessa”, disse.

Exames

A apresentadora, que está no 6º mês de gestação, contou que os dois fizeram exames para garantir que estavam com a saúde em dia. No entanto, acharam que a gravidez poderia demorar mais para vir.

“Nós planejamos, fui uma tentante de pouco tempo. Do momento que planejou e buscamos uma médica para fazer os exames para o positivo, foi muito rápido. Achávamos que demoraria um pouco mais, quando o positivo veio, que a gravidez chegou, foi a realização do sonho dos dois”, contou.

Rafa Kalimann continuou: “Já tínhamos conversado muito sobre, estamos alinhando todas as expectativas, está nascendo um pai e uma mãe, tudo muito novo, mas tem tanta vontade de fazer acontecer, tanto da gravidez quando com a chegada dela, que está fluindo bem”, acrescentou.

Família grande

Ainda na entrevista, Rafa disse que sonha em ter uma família grande.

“Penso! [Família] grandona! Gosto de casa cheia, mesa grande! Quero ser aquela avó que recebe um monte de gente, passa o final de semana e vai todo mundo pra lá, sonho em viver isso, essa família, cheia de barulho, criança correndo, cachorro, periquito…”, falou.

Questionada se pretende continuar mostrando o dia a dia da filha após o nascimento, Rafa Kalimann pontuou: “A gente está no instinto. É inevitável postar e falar sobre nossa filha, é muito nosso perfil, seria radical não falar, não mostrar, a gente é muito acessível nesse lugar, tenho compartilhado tudo da gestação”, disse.

E completou: Vou ser aquela mãe bobona que vai ver uma foto linda e vai querer postar, assim como o Nattan. Mas tem que ter um bom senso e equilíbrio, ter uma régua, não quero deixar de mostrar ela sendo uma criança, eu vivendo a maternidade e o Nattan vivendo a paternidade”.