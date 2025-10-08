“A gente gargalha muito”: Murilo Benício e Andreia Horta falam sobre “Três Graças”

08/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Murilo Benício e Andreia Horta provaram que até vilão pode ter bom humor. Durante o evento de lançamento da novela Três Graças, realizado na terça-feira (7/10) em São Paulo, a dupla bateu um papo descontraído com Tati Apocalypse e contou como está sendo viver os antagonistas da nova trama de Aguinaldo Silva.

Questionado sobre o papel de vilão, Murilo respondeu que se diverte com o personagem. “É, eu me divirto. Ela é a vilã”, disse o ator, apontando para a parceira de cena. Andreia completou: “Engraçado, ele se diverte muito. [O Murilo] tem um humor excelente, é muito bom de trabalhar, super parceiro, tá sempre junto com a gente pensando a cena.”

Sobre a transformação do personagem, Murilo contou: “Se eu soubesse, não teria feito, né? Passei nove horas [em preparação para as cenas]. Agora a gente vai ter que refazer tudo, mas agora são quatro horas, vai ser rápido.”

Quando perguntado sobre o que o público pode esperar da novela, o ator afirmou: “A gente está adorando a nossa família. Fazer a nossa família. Acho que está um astral que a gente espera que seja transportado para o espectador. A gente gargalha muito, se diverte. A família é feliz.”

Ao ser questionada se sua personagem é cúmplice na trama, Andreia respondeu: “Não sabe de nada! No primeiro [capítulo], todo mundo já descobre que ela não sabe de nada.” Murilo brincou em seguida: “É novela, né? Amanhã ela pode ter [mudança], né? [Dizer que] Sabia de tudo.”

Sobre as gravações em São Paulo, Andreia comentou: “São dois lugares completamente diferentes, que mudam a atmosfera da filmagem, com certeza. Aí a garoa que não deixa mentir, né? Eu amo.”

