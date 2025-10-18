A Globo tem um “pode” ou “não pode” nas gravações da vinheta de fim de ano

Como sempre, a Globo não economiza cuidados nos preparativos da sua conhecida vinheta de fim de ano. E, nesta temporada, não será diferente, dentro do modelo combinado para esta gravação, em que um contratado da casa surgirá ao lado de um convidado especial, que pode ser um familiar ou amigo.

Vamos ao que pode e ao que não pode usar na gravação deste ano!

Não pode usar:

– Estampas de qualquer espécie, pois (poás), xadrezes, listras, brilhos, paetê, cor branca, vestidos longos, gravata, salto alto,

saltos muito finos (devido à gravação em cidade cenográfica) e logomarcas aparentes.

Looks liberado:

– Contratado e seu acompanhante deverão aparecer de cores diferentes, dentro da cartela de looks proposta pela Globo, que promete até colaborar nas escolhas para facilitar a vida de todos.

– Os convidados deverão chegar integralmente produzidos – cabelo e maquiagem – para dar início ao evento no horário previsto.

– A maquiagem tem que ser suave e leve para “valorizar a expressão natural de cada um, com frescor e elegância”.

​- Importante: cada um deve levar sua necessaire de retoque para garantir que sua produção se mantenha perfeita durante todo o evento.