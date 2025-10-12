A ligação de Lula para um senador após a PEC da Blindagem

O presidente Lula telefonou para o chefe da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), após o colegiado arquivar a chamada PEC da Blindagem.
À coluna, o senador relatou que recebeu a ligação do presidente da República na semana retrasada, logo após o retorno do petista da viagem para a Assembleia-Geral da ONU.
“Ele me ligou para parabenizar pela minha posição sobre a PEC”, contou o senador à coluna.
Como a coluna noticiou, o senador baiano foi um dos parlamentares mais críticos à proposta e atuou contra a aprovação da PEC no colegiado que preside.
Durante a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição, Otto Alencar afirmou à coluna que a PEC era “absurda” e que sua posição era “completamente contrária”.
Arquivada após pressão popular, a proposta previa a criação de mecanismos para proteger parlamentares investigados e concedia foro privilegiado no STF a presidentes de partidos.
Lula e a PEC da Blindagem
Lula também atuou contra a aprovação da PEC. Ele chegou a aconselhar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a não pautar a proposta, sem sucesso.