A menos de um mês da aplicação, candidatos do Acre ainda não sabem onde farão a Prova Nacional do Docente

Os candidatos inscritos na Prova Nacional do Docente (PND) continuam enfrentando incertezas a menos de um mês da aplicação do exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou a data da prova para o dia 26 de outubro, mas ainda não divulgou o horário nem os locais de aplicação, deixando milhares de participantes em todo o país sem condições de se planejar adequadamente.

No Acre, a situação é ainda mais delicada, já que a avaliação será aplicada apenas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Com isso, muitos candidatos de outros municípios, como Brasileia, Sena Madureira, Manuel Urbano e Brasiléia precisarão se deslocar por longas distâncias, o que exige planejamento de transporte e hospedagem. Sem saber onde e a que horas farão a prova, esses candidatos afirmam estar impossibilitados de organizar a viagem.

“É muito complicado, porque não sabemos nem o endereço da escola onde vamos fazer a prova, nem o horário. Como vamos reservar passagem e hospedagem assim?”, questiona uma professora de Brasiléia , que preferiu não se identificar.

A Prova Nacional do Docente integra as políticas do Ministério da Educação (MEC) voltadas à valorização da formação e ao fortalecimento da carreira docente. O exame tem como objetivo avaliar conhecimentos, competências e práticas pedagógicas, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas voltadas à educação básica.

Em nota, o Inep informou que o edital complementar com o horário e os locais de prova será divulgado em breve, mas não apresentou uma data específica. Enquanto isso, cresce a ansiedade entre os participantes, que temem imprevistos logísticos e prejuízos financeiros por conta da indefinição.