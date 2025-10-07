07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

A morte de Odete Roitman em “Vale Tudo” de 1988: um engano que entrou para a história da TV

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-morte-de-odete-roitman-em-“vale-tudo”-de-1988:-um-engano-que-entrou-para-a-historia-da-tv

Quando “Vale Tudo” foi ao ar em 1988, o país parava diante da televisão. E se hoje a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) no remake da novela gerou críticas e memes, o assassinato da personagem de Beatriz Segall na versão original marcou a história da teledramaturgia justamente pelo oposto: pela surpresa, pela inteligência e pelo mistério que cercaram a trama. A milionária morreu por engano! Leila (Cassia Kiss) matou Odete achando que era Maria de Fátima (Gloria Pires), amante de Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

A cena foi ao ar em 6 de janeiro de 1989 e se tornou um dos maiores eventos da ficção brasileira. A vilã da novela de Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères foi assassinada com um tiro — e durante semanas o país inteiro especulou: quem matou Odete Roitman?

Leia Também

Mas o que poucos sabem é que, nos bastidores, o plano original era outro. Desde o início, os autores sabiam que Odete morreria. O assassino seria Marco Aurélio, personagem ambicioso e frio, o único que de fato tinha motivos para desejar a morte da poderosa empresária.

Só que a informação vazou para a imprensa antes da hora. As revistas especializadas publicaram que Marco Aurélio seria o assassino — e, para evitar que o mistério se perdesse, os autores decidiram mudar completamente o rumo da história.

Foi então que surgiu uma das viradas mais inesperadas e brilhantes das novelas brasileiras: a morte por engano. Na reta final, descobre-se que Leila, vivida por Cássia Kis, matou Odete acreditando que atirava em Maria de Fátima (Gloria Pires), amante de seu marido, Marco Aurélio. A vilã acabou morrendo sem ser o verdadeiro alvo, num erro trágico que transformou o desfecho em algo muito mais humano e surpreendente.

A escolha de Leila como assassina chocou o público — ela era uma personagem secundária, sem perfil violento ou ligação direta com as intrigas principais. Justamente por isso, a revelação funcionou tão bem: ninguém esperava, e o motivo era completamente fora da curva.

Mais do que resolver o mistério, os autores criaram um final que redefiniu o padrão do gênero. A morte de Odete Roitman entrou para o imaginário coletivo não apenas pela força da personagem, mas porque quebrou as regras do “quem matou”. Foi uma jogada de mestre — e uma lembrança de que, às vezes, o acaso (mesmo que planejado) é o que dá à ficção o gosto da genialidade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost