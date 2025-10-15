A Paixão de Cristo: veja elenco da sequência do filme

O filme A Ressurreição de Cristo, continuação de A Paixão de Cristo, lançado em 2004, contará com um novo elenco. Segundo informações da Variety, Jesus e Maria Madalena serão interpretados por Jaakko Ohtonen (O Último Reino) e Mariela Garriga (Missão Impossível 8), respectivamente.

A Ressurreição de Cristo será dirigido por Mel Gibson, assim como foi no primeiro filme. As gravações começaram neste ano, em Roma, mesmo lugar onde A Paixão de Cristo foi filmado.

O roteiro está sendo desenvolvido desde 2016 por Gibson e Randall Wallace, mesmo escritor de Coração Valente. A Ressurreição de Cristo será dividido em dois filmes: o primeiro lançado em março de 2027 e o segundo em 6 de maio do mesmo ano.

A Paixão de Cristo acompanha as últimas 12 horas de vida de Jesus, crucificado após Judas conspirar entregando-o a oficiais do Império Romano escolhidos a dedo.

Até 2024, a obra detinha o título de maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos para filmes com classificação indicativa para maiores de 18 anos. O longa arrecadou mais de US$ 610 milhões no mundo todo (R$ 3,3 milhões, na cotação atual).