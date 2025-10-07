A pedido de Lula, Fazenda estuda tarifa zero no transporte público

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou, nesta terça-feira (7/10), que o Ministério da Fazenda faz uma radiografia para verificar a viabilidade de implementar a tarifa zero no transporte público, ou seja, a gratuidade do serviço. Os estudos sobre o setor foram feitos a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi confirmada em entrevista ao programa “Bom dia, Ministro”, coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

“Nesse momento, estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente [Lula]. É uma radiografia, tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se tem outras formas mais adequadas para financiar o setor”, explicou.

De acordo com Haddad, a equipe econômica trabalha na recuperação de pesquisas anteriores, na atualização desse material e no desenvolvimento de novas análises para verificar a implementação da tarifa zero.

“Estamos fazendo um mapeamento. Vamos perseverar nesse estudo para mostra uma radiografia do setor e quais são as possibilidades de melhorar”, reforçou o ministro.

O governo entende que a medida, de alto interesse público, pode ajudar o presidente Lula na campanha à reeleição em 2026. Como mostrado pelo Metrópoles, o petista tem apostado em pautas de interesse social para alavancar a candidatura.