A pedra de bom tamanho que atravanca o caminho de Tarcísio

Eduardo, deputado, é o mais rebelde dos filhos de Bolsonaro. Sempre foi, e não dá sinais de que mudará de comportamento. Carlos, vereador, é o mais dependente em termos emocionais. E Flávio, senador, o que mais cumpre as vontades do pai.

Daí porque Eduardo bate desordenadamente à esquerda, à direita e ao centro na tentativa de abrir seu próprio caminho, quer Bolsonaro concorde ou não com ele. É capaz de trocar com o pai mensagens desaforadas, a maioria delas em particular.

Numa das vezes que Bolsonaro se candidatou à presidência da Câmara dos Deputados só para marcar posição e atrair os holofotes, Eduardo viajou ao exterior. Preferiu estar distante para não ser obrigado a votar no pai. Bolsonaro acusou o golpe.

O patriarca educou os filhos para que obedeçam às suas ordens enquanto ele estiver vivo. De início, candidatou-se a presidente pensando apenas em impulsionar a carreira deles. Os garotos são agradecidos, mas Eduardo, nem tanto. Tem lá suas razões.

A ovelha desgarrada mete medo nos políticos em geral, e especialmente nos que giram na órbita do seu pai. É o caso, por exemplo, de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que espera a benção de Bolsonaro para decidir seu destino.

A benção não será suficiente para que Tarcísio se lance candidato a presidente. Ele quer ter a certeza de que deixará de ser alvo dos ataques de Eduardo. E de que, mais adiante, Eduardo não insistirá com a história de se candidatar também ou de pregar o voto nulo.

Mesmo sabendo que sua candidatura poderá ser impedida pela Justiça por ter conspirado contra os interesses do Brasil, é tentador para Eduardo ressurgir como o legítimo herdeiro dos votos da extrema-direita. É o seu plano, por ora inacabado.

