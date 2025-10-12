12/10/2025
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

A pedra de bom tamanho que atravanca o caminho de Tarcísio

Escrito por Metrópoles
a-pedra-de-bom-tamanho-que-atravanca-o-caminho-de-tarcisio

Eduardo, deputado, é o mais rebelde dos filhos de Bolsonaro. Sempre foi, e não dá sinais de que mudará de comportamento. Carlos, vereador, é o mais dependente em termos emocionais. E Flávio, senador, o que mais cumpre as vontades do pai.

Daí porque Eduardo bate desordenadamente à esquerda, à direita e ao centro na tentativa de abrir seu próprio caminho, quer Bolsonaro concorde ou não com ele. É capaz de trocar com o pai mensagens desaforadas, a maioria delas em particular.

Numa das vezes que Bolsonaro se candidatou à presidência da Câmara dos Deputados só para marcar posição e atrair os holofotes, Eduardo viajou ao exterior. Preferiu estar distante para não ser obrigado a votar no pai. Bolsonaro acusou o golpe.

O patriarca educou os filhos para que obedeçam às suas ordens enquanto ele estiver vivo. De início, candidatou-se a presidente pensando apenas em impulsionar a carreira deles. Os garotos são agradecidos, mas Eduardo, nem tanto. Tem lá suas razões.

A ovelha desgarrada mete medo nos políticos em geral, e especialmente nos que giram na órbita do seu pai. É o caso, por exemplo, de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que espera a benção de Bolsonaro para decidir seu destino.

A benção não será suficiente para que Tarcísio se lance candidato a presidente. Ele quer ter a certeza de que deixará de ser alvo dos ataques de Eduardo. E de que, mais adiante, Eduardo não insistirá com a história de se candidatar também ou de pregar o voto nulo.

Mesmo sabendo que sua candidatura poderá ser impedida pela Justiça por ter conspirado contra os interesses do Brasil, é tentador para Eduardo ressurgir como o legítimo herdeiro dos votos da extrema-direita. É o seu plano, por ora inacabado.

 

ContilNet Notícias

