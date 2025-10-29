29/10/2025
A previsão de Derrite para projeto que equipara facções a terroristas

Escrito por Metrópoles
Atual secretário da Segurança Pública de São Paulo, o deputado licenciado Guilherme Derrite (PL-SP) prevê que conseguirá votar o projeto que equipara facções criminosas a grupos terroristas na Câmara em até duas semanas.

Derrite será o relator da proposta. Para isso, voltará à Câmara na próxima semana para apresentar seu relatório aos líderes. Depois disso, ele disse à coluna que texto deve ir à votação em plenário na semana seguinte.

Secretário Guilherme Derrite disse não haver indícios sobre a participação do PCC na adulteração de bebidas

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Governo de São Paulo

Fábio Vieira/Metrópoles2 de 3

Secretário Guilherme Derrite disse não haver indícios sobre a participação do PCC na adulteração de bebidas

Reprodução/ Globoplay3 de 3

Guilherme Derrite

@guilhermederrite/Instagram/Reprodução

O projeto deve ser o primeiro da nova leva de votações da Câmara sobre segurança pública, após a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, na terça-feira (28/10), que deixou mais de 100 mortos.

Leia também

Derrite, como a coluna noticiou mais cedo, conversou com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o projeto na terça, em Brasília. Motta, contudo, evitou se comprometer com uma data para a votação.

“Estamos conversando”, disse o presidente da Câmara à coluna.

Além desse projeto, Motta também quer acelerar a votação da PEC da Segurança, que redefine as competências federais na área, e aguarda o envio de um PL antifacções pelo governo.

