A previsão de Derrite para projeto que equipara facções a terroristas

Atual secretário da Segurança Pública de São Paulo, o deputado licenciado Guilherme Derrite (PL-SP) prevê que conseguirá votar o projeto que equipara facções criminosas a grupos terroristas na Câmara em até duas semanas.
Derrite será o relator da proposta. Para isso, voltará à Câmara na próxima semana para apresentar seu relatório aos líderes. Depois disso, ele disse à coluna que texto deve ir à votação em plenário na semana seguinte.
O projeto deve ser o primeiro da nova leva de votações da Câmara sobre segurança pública, após a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, na terça-feira (28/10), que deixou mais de 100 mortos.
Derrite, como a coluna noticiou mais cedo, conversou com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o projeto na terça, em Brasília. Motta, contudo, evitou se comprometer com uma data para a votação.
“Estamos conversando”, disse o presidente da Câmara à coluna.
Além desse projeto, Motta também quer acelerar a votação da PEC da Segurança, que redefine as competências federais na área, e aguarda o envio de um PL antifacções pelo governo.