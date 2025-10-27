A previsão do governo Lula sobre tarifaço e Lei Magnitsky

Após reunião nesta segunda-feira (27/10) entre o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o governo Lula aposta que, já em novembro, a Casa Branca vai anunciar a redução das tarifas impostas a produtos brasieiros.

Em relação à Lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes (STF), a previsão do Palácio do Planalto não é tão otimista. A revogação da medida ainda não foi sinalizada pela Casa Branca, e o tema deverá ser abordado em uma nova reunião entre os diplomatas prevista para dezembro, em Washington.

Na conversa entre Marco Rubio e Mauro Vieira, segundo interlocutores do Itamaraty, o assunto principal foi o tarifaço imposto por Donald Trump em agosto.

A ofensiva norte-americana contra a Venezuela ficou em segundo plano nessa negociação inicial, embora também seja um assunto que preocupe a diplomacia brasileira.