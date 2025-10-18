A previsão nada animadora de Damares para o indicado de Lula ao STF

Uma das principais lideranças evangélicas do Congresso, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) prevê que Jorge Messias, indicado de Lula ao STF, não terá vida fácil no Senado.
Embora Messias também seja evangélico, Damares tem dito que, se a indicação dele ao Supremo for aprovada pelos senadores, não será pelo fato de o ministro ser evangélico.
Nos bastidores, Damares afirma que Messias é um “bom soldado” de Lula e enfentaria resistência até mesmo de senadores de partidos do chamado Centrão.
Perfil de Messias
Procurador da Fazenda Nacional concursado desde 2007, Messias tem 45 anos de idade. Com isso, pelas regras atuais, ele poderá ficar como ministro do Supremo pelos próximos 30 anos.
Messias atua como ministro da AGU desde janeiro de 2023, quando teve início o terceiro governo Lula. Antes disso, ele foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência durante o governo Dilma.
Com a escolha de Messias, Lula preteriu para a vaga de Barroso o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era apoiado pelos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.