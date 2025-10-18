18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

A previsão nada animadora de Damares para o indicado de Lula ao STF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-previsao-nada-animadora-de-damares-para-o-indicado-de-lula-ao-stf

Uma das principais lideranças evangélicas do Congresso, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) prevê que Jorge Messias, indicado de Lula ao STF, não terá vida fácil no Senado.

Embora Messias também seja evangélico, Damares tem dito que, se a indicação dele ao Supremo for aprovada pelos senadores, não será pelo fato de o ministro ser evangélico.

4 imagensO AGU Jorge MessiasA senadora Damares Alves (Republicanos-DF)O advogado-geral da União, Jorge MessiasFechar modal.1 de 4

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

Agência Senado2 de 4

O AGU Jorge Messias

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto3 de 4

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

Vinicius Schmidt / Metrópoles4 de 4

O advogado-geral da União, Jorge Messias

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto

Nos bastidores, Damares afirma que Messias é um “bom soldado” de Lula e enfentaria resistência até mesmo de senadores de partidos do chamado Centrão.

Leia também

Perfil de Messias

Procurador da Fazenda Nacional concursado desde 2007, Messias tem 45 anos de idade. Com isso, pelas regras atuais, ele poderá ficar como ministro do Supremo pelos próximos 30 anos.

Messias atua como ministro da AGU desde janeiro de 2023, quando teve início o terceiro governo Lula. Antes disso, ele foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência durante o governo Dilma.

Com a escolha de Messias, Lula preteriu para a vaga de Barroso o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era apoiado pelos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost