a-proposta-de-renan-para-o-projeto-do-ir-que-deixa-o-governo-em-alerta

O relator do projeto do Imposto de Renda no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), estuda retirar do texto a blindagem incluída pela Câmara aos grandes produtores rurais.

A medida foi inserida no texto pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), que integra a bancada ruralista, e beneficia produtores que declaram, na pessoa física, rendimentos obtidos a partir da atividade rural.

A coluna apurou que o senador pretende destacar esse trecho do projeto e aprovar apenas a parte que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil. Renan tem citado um artigo do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga em que ele critica as isençoes para respaldar sua intenção.

Leia também

Aí começa o problema: se o Senado alterar o projeto votado pela Câmara, o texto precisará voltar a ser analisado pelos deputados. Atrasar a votação é tudo o que o governo não quer — ainda mais se a disputa virar um cabo de guerra entre Câmara e Senado.

Senadores, contudo, defendem que, se o trecho do IR for mantido na íntegra, não seria necessária nova análise pela Câmara. Um entendimento polêmico do regimento interno do Congresso.

A coluna apurou ainda que o governo vai propor a Renan um acordo: aprovar o texto como está e deixar para o presidente Lula vetar o ponto que o senador gostaria de alterar.

O projeto é a principal vitrine de Lula para as eleições presidencias de 2026. Beneficia 16 milhões com “dinheiro direto na veia” ao isentar quem ganha até R$ 5 mil de pagar IR.