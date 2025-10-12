A provocação de Sabino a Caiado na reunião do União Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, provocou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante a reunião interna do União Brasil na quarta-feira (8/10), quando o processo de expulsão do auxiliar de Lula do partido foi discutido.
Sabino, segundo relatos feitos à coluna, perguntou por duas vezes se Caiado permanecerá no União Brasil, caso a legenda decida não lançar o governador como candidato à Presidência da República em 2026.
Caiado, de acordo com lideranças do União Brasil, não respondeu a provocação de Sabino. O governador já abriu conversas com Podemos e Solidariedade como um plano B para disputar o Palácio do Planalto no próximo ano.
