A relação de Gilmar e Tarcísio após o governador criticar Moraes

O ministro Gilmar Mendes (STF) e Tarcísio de Freitas mantêm ótima relação, a despeito das críticas feitas pelo governador a Alexandre de Moraes durante manifestação na Avenida Paulista.

Gilmar e Tarcísio conversam com frequência. No último diálogo, ambos falaram em tom amistoso sobre o novo hospital que a médica Ludhmilla Hajjar pretende abrir em São Paulo.

A relação de Tarcísio com Moraes, por outro lado, azedou. Desde que o governador acusou o magistrado de agir com “tirania”, não houve nenhuma comunicação entre ambos.

A aliados, Tarcísio disse não se arrepender da crítica ao ministro, mas pontuou que não fará de ataques a Moraes uma tônica de seu discurso político.