19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

A relação de Gilmar e Tarcísio após o governador criticar Moraes

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-relacao-de-gilmar-e-tarcisio-apos-o-governador-criticar-moraes

O ministro Gilmar Mendes (STF) e Tarcísio de Freitas mantêm ótima relação, a despeito das críticas feitas pelo governador a Alexandre de Moraes durante manifestação na Avenida Paulista.

Gilmar e Tarcísio conversam com frequência. No último diálogo, ambos falaram em tom amistoso sobre o novo hospital que a médica Ludhmilla Hajjar pretende abrir em São Paulo.

Leia também

A relação de Tarcísio com Moraes, por outro lado, azedou. Desde que o governador acusou o magistrado de agir com “tirania”, não houve nenhuma comunicação entre ambos.

A aliados, Tarcísio disse não se arrepender da crítica ao ministro, mas pontuou que não fará de ataques a Moraes uma tônica de seu discurso político.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost